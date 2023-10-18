У Білому домі підтвердили надання Україні ATACMS

У Білому домі офіційно підтвердили надання Україні балістичних ракет ATACMS.

За словами прессекретарки Білого дому Адрієнн Вотсон у коментарі журналістам, ракети, які «здатні працювати на радіусі до 165 км», були передані в рамках «постійної підтримки народу України».

«Ми віримо, що ці ATACMS суттєво посилить боєздатність української армії без ризику для нашої військової готовності. Ця нова здатність дає можливість завдавати ударів по глибокому тилу армії РФ на тимчасово окупованих територіях України, аби позбавити російських військових «прихистку» на окупованій території», – зазначила Вотсонс.

Вона запевнила, що США прагнуть продовжувати надавати Україні військову допомогу, «необхідну їй для досягнення успіху на полі бою і боротьби за свободу та незалежність».

Українські військові 17 жовтня вперше використали надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України, пише The Washington Post із посиланням на неназваного високопоставленого українського військового чиновника.

За його словами, військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську.

Українські Сили спеціальних операцій (ССО) удень 17 жовтня підтвердили проведення нічної операції в Бердянську та Луганську, яка призвела до «значних втрат» російської сторони.

За їхніми даними, окупанти втратили девʼять вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені.