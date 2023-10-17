Залужний показав роботу ракет ATACMS (відео)

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу балістичних ракет ATACMS.



«ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом – до перемоги», – написав він у фейсбуці.

Українські Сили спеціальних операцій удень 17 жовтня підтвердили проведення нічної операції в окупованому Бердянську та Луганську, яка призвела до «значних втрат» російської сторони.

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За їхніми даними, окупанти втратили девʼять вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені.

Як повідомили західні медіа, українські військові 17 жовтня вперше використали надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України. За словами неназваного високопоставленого українського військового чиновника, військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську.