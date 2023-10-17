«Ситуація буде змінюватися» – Повітряні сили після атаки ЗСУ на аеродроми в Бердянську та Луганську

Факт завдання удару по аеродромах РФ на окупованих територіях ракетами ATACMS свідчить про те, що «ситуація буде змінюватися», заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Сам факт завдання удару на таку відстань, таким типом озброєння, проти якого Росія не може фактично нічого протиставити, – це вже говорить про те, що ситуація буде змінюватися. Ворог буде робити не лише певні висновки, буде переміщуватися, як це було навіть з тією ж стратегічною авіацією», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, це «знаковий день для ракетних військ та артилерії – отримали те, чого прагнули».



«Це внесе корективи на фронті. Є можливість вражати ці цілі філігранно і без шансів для ворога. ATACMS – це балістика. Чи зможе Росія своїми аналоговнєт комплексами – С-400 – такі ракети? Думаю, не будуть вони такі раді побачити такі результати, які сьогодні були вранці», – додав Ігнат.

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Українські Сили спеціальних операцій удень 17 жовтня підтвердили проведення нічної операції в окупованому Бердянську та Луганську, яка призвела до «значних втрат» російської сторони.

За їхніми даними, окупанти втратили девʼять вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені.

Українські військові 17 жовтня вперше використали надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України, пише The Washington Post із посиланням на неназваного високопоставленого українського військового чиновника.

За його словами, військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську.