Луганськ, Бердянськ: ATACMS нищать аеродроми окупантів? Путін виїхав у Китай. Ізраїль

- Українські сили уночі вівторка використали далекобійні ракети ATACMS для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську й Бердянську – цю інформацію газеті The Wall Street Journal підтвердили джерела. WSJ пише: ракети ATACMS нещодавно таємно передали США.
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- Перед цим Сили спецоперацій заявили про ураження аеродромів в окупованих Бердянську та Луганську. За даними ССО, знищено дев’ять гелікоптерів різних модифікацій, техніка, пускова установка ППО, склад боєприпасів. Також нібито пошкоджені злітні смуги. Уночі жителі цих міст чули вибухи та публікували відповідні відео. Що відбулося насправді? Подробиці спецоперації, яку представили під назвою DRAGONFLY.
- Армія РФ втрачає позиції на південь від Бахмута, запевняють у Генштабі. Що відбувається на фронті? Яка ситуація на Бахмутському напрямку? Та що спільного у війни в Україні та і в Ізраїлі?
- Ексклюзивне інтерв’ю з польським політиком: Лех Валенса розповів про взаємини України та Польщі, своє знайомство з Путіним та його ядерну зброю.
- Тим часом російський президент Володимир Путін поїхав у Китай. Там він зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. У Пекіні до Путіна долучився й прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Про що вони усі домовляються?
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