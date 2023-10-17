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Путін починає візит до Китаю

На початку візиту російського президента літак Путіна зустрічала почесна варта

Президент Росії Володимир Путін прибув до Пекіна 17 жовтня з візитом, який підкреслює підтримку Китаєм Москви під час її війни проти України, а також підтримку Росією спроб Китаю розширити свій економічний і дипломатичний вплив за кордоном.

Дві країни створили неофіційний альянс проти Сполучених Штатів та інших демократичних країн, який зараз ускладнюється війною Ізраїлю й «Хамасу». Китай намагається збалансувати свої зв’язки з Ізраїлем і відносини з Іраном і Сирією.

На початку візиту російського президента літак Путіна зустрічала почесна варта.

Цього тижня Китай вітає представників 130 країн на форумі ініціативи «Пояс і шлях», який, як він сподівається, допоможе підвищити його міжнародний авторитет.

Путін здійснює свою першу поїздку до великої світової держави після того, як повномасштабне вторгнення в Україну поставило його режим у міжнародну ізоляцію.

Російський лідер не виїжджав за межі своєї країни відтоді, як у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за воєнні злочини в Україні. Востаннє Путін виїжджав за межі Росії в грудні 2022 року, коли відвідав лояльні Москві Білорусь і Киргизстан.

Китай постійно заперечує звинувачення в тому, що в українсько-російській війні перебуває на боці РФ, та наполягає на своїй нейтральній позиції. Пекін представив свій власний мирний план щодо України, який не містить конкретних кроків для припинення війни.

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