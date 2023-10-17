«Облога цивільних осіб не є законною» – експрокурор Міжнародного трибуналу про Сектор Гази

Чи можна порівняти ізраїльську повну блокаду Гази з блокадою Сараєва сербськими військами (1992-96)? У двох підсумкових вердиктах Міжнародного трибуналу з колишньої Югославії блокаду електро- та газопостачання Сараєва було визначено як воєнний злочин. Відповідно до Женевської конвенції та резолюції ООН, забороняється піддавати людей тортурам, блокуючи їм основні життєві потреби. На запитання журналіста Балканської служби Радіо Свобода Драгана Ставляніна відповідає колишній прокурор Міжнародного трибунал щодо злочинів у колишній Югославії Джеффрі Найс.

– Повна облога Ізраїлем Сектора Гази, яка позбавляє цивільне населення товарів, необхідних для виживання, заборонена міжнародним правом, заявив Волкер Турк, верховний комісар ООН з прав людини. У той же час верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель минулого тижня звинуватив ізраїльський уряд у порушенні міжнародного права, запровадивши повну блокаду Гази у відповідь на атаку «Хамасу». Отже, як ми можемо оцінити ситуацію зараз, враховуючи повну блокаду Гази, з юридичної точки зору, що говорить про це міжнародне право?

– По суті, як було зазначено в публічних заявах, це є незаконним. Технічно облога, наприклад, деякої громади, що складається виключно з солдатів супротивної сили, може бути виправданою, але облога цивільних осіб не є законною. І якщо, як випливає із заяв Ізраїлю, мета полягає в тому, щоб заморити цих людей у Газі голодом, браком їжі та води, позбавити їх найнеобхіднішого для життя, то це явно незаконно і, швидше за все, є воєнним злочином. Крім того, треба мати на увазі, що закон абсолютно чіткий. Ви не можете мститися. Тож хоча злочинними могли бути дії, які почали цю конкретну частину конфлікту, але те, що Ізраїль пропонував і зараз може ввести в дію, виглядатиме незаконним і справді потенційно злочинним.

– Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґаллант назвав палестинців «звірськими людьми» і під час повної облоги Сектора Гази немає електрики, немає їжі, немає палива, все зачинено, сказав він. У той же час ізраїльська влада каже, що вони дають палестинцям шанс залишити простір, ймовірно, через пункт пропуску до Єгипту. Отже, як це можна описати і якими будуть правові наслідки, як це питання Ізраїлю буде розвиватися з цим закриттям і облогою, чи може Ізраїль бути скритикований відповідними міжнародними правовими установами?

Якщо мета полягає в тому, щоб заморити людей у Газі голодом, браком їжі та води, позбавити їх найнеобхіднішого для життя, то це явно незаконно

– У тому, що пропонується, немає абсолютно нічого гідного поваги. Тому що виганяти людей з їхньої батьківщини є неприйнятним, може бути незаконним, а також кваліфікуватися як звинувачення усього народу Гази… Злочином на початку конфлікту були дії бойовиків «Хамасу», які перетнули кордон і, наприклад, убивали людей. Таким чином трагічно і злочинно, але припускати, що всі жителі Гази одержимі однаковими намірами, є абсолютно абсурдним, і це лише для того, щоб показати, наскільки вони непридатні для вирішення проблем світу. Наш нинішній політичний порядок полягає в тому, що ми ніколи не повинні були досягти позиції, коли одна держава або союзники, які її підтримують, якщо це так, наприклад, Америка чи інші великі країни, кажуть, що це наша справа. Ці люди, хоча вони, можливо, перебували у в’язниці більше десяти років – у в’язниці під відкритим небом Гази, залишаються мешканцями цього простору. Це їхній дім. Вони не можуть бути витіснені іншою країною для досягнення якоїсь військової чи політичної мети.

– Спроба звільнити заручників, захоплених «Хамасом», може бути виправданою чи може бути використана як виправдання нападу?

– Ніколи не слід було брати цивільних заручників. І для Ізраїлю законно докладати зусиль, щоб звільнити їх. Але самі ці зусилля мають бути законними. І звільнення заручників не вимагає, щоб Ізраїль не міг застосувати будь-який метод. І за будь-яких обставин він має діяти, згідно з міжнародним правом, і процес має служити лише належним військовим цілям. А повернення заручників вважатиметься відповідною метою з належною пропорційністю дій, які вони вживають, з огляду на їхні наслідки, враховуючи наслідки для невинних цивільних осіб або цивільного майна. Отже, відповідь – «так» і «ні».

– Ізраїль дуже часто звинувачували в минулому в завданні величезних жертв і шкоди палестинцям у Газі, коли вони тікають, і в переслідуванні бойовиків «Хамасу», які використовували цивільні об'єкти та цивільних як щит. Тож чи є, наприклад, лікарня, цивільний об’єкт у ситуації, якщо, наприклад, бойовики – в цьому випадку «Хамасу» – використовують це як військову позицію чи як військовий щит, чи школу, чи що завгодно?

Напади на мирних жителів і захоплення цивільних у заручники є явно протизаконними, є воєнним злочином

– Так, у цих конфліктах між Ізраїлем і тими, хто проживає в Газі, це регулярна проблема, що місця на кшталт лікарень охороняються міжнародними органами, або школи, які загалом є виключно цивільними місцями, використовуються у військових цілях. У цьому немає жодних сумнівів, оскільки наявні докази. Якщо були докази того, що школа чи лікарня використовувалися як база для нападу на Ізраїль, то з урахуванням питань пропорційності та врахування побічної шкоди тощо. Можливо, на них можна напасти. Але іноді це трапляється, і це трапляється під час багатьох конфліктів, оскільки подібні звинувачення щодо того, що школа чи лікарня використовується як місце для початкових нападів, робляться набагато легше, ніж докази свідчать про те, що це виправдано на цей момент, тому що ми живемо, незважаючи на те, що ми завдячуємо чудовій звітності тих, хто працює на місцях, ми живемо на основі певної невизначеності в інформації, яка надходить до нас.

– Тим часом Ізраїль розкритикував заяву ООН, яка звинуватила голову Всесвітньої організації з прав людини в тому, що вона не засудила «Хамас» як терористів. Яка юридична природа атаки «Хамасу» 7 жовтня, а також захоплення заручників у Газі?

– Я не вважаю доречним позначати групу. Я вже чітко сказав, що напади на мирних жителів і захоплення цивільних у заручники є явно протизаконними, є воєнним злочином. І це те, що якщо ця справа коли-небудь дійде до суду, тоді їм, можливо, доведеться відповісти за це. Але, звісно, ми живемо в дивному світі, де нинішні оцінки та вироки, особливо з боку Америки, тих, хто в Америці, і вони підтримують Америку, і робляться на тлі того, що Америка не поважає Міжнародний кримінальний суд, уникнувши приєднання до нього, роблячи все, щоб її громадяни та солдати ніколи не потрапили під юрисдикцію МКС. Так само й Ізраїль. Отже, певною мірою ця цікава дискусія є лише академічною. Наразі малоймовірно, що Ізраїль чи «Хамас»… коли-небуть зіткнуться з МКС. Чому так? Тому що немає справжнього бажання у великих держав, Америки та інших країн, Росії, Китаю, а потім і менших країн, можливо, навіть якщо вони підписалися під Римським статутом МКС. Це тому, що з боку цих країн немає бажання мати ефективний правовий світовий порядок. Отже, обговорення цих питань є цікавим, з академічної точки зору… Але пам’ятайте, що ви значною мірою в певному сенсі втрачаєте час, якщо думаєте, що ці справи колись постануть перед судом, тому що вони, ймовірно, ніколи не будуть в МКС.

– Це означає, що резолюція ООН 2417 від 2018 року, яка рішуче засудила використання голодування як методу ведення війни, є порожнім папером?

Вони (США), здається, надають Ізраїлю майже карт-бланш

– Але він не зовсім порожній, і це дуже важлива резолюція, яка відображає розвиток закону та теми голодування. Але наразі не зовсім зрозуміло, чи дійсно пан Блінкен повірив, коли президент сказав Ізраїлю, що вони не дозволять людям голодувати. Вони, здається, надають Ізраїлю майже карт-бланш, і незаконність голоду може діяти чи не діяти не в суді, а в суді громадської думки, яка діє на Ізраїль, може діяти чи не діяти, щоб зупинити те, що він робить, що, здається, він схильний робити та здатний робити, тому що він повністю контролює доступ до Гази продовольства та гуманітарної допомоги, але не повний доступ. Єгипет має певний контроль над цим, ймовірно, не без співпраці Ізраїлю, враховуючи його здатність пускати ракети, куди забажає.

– Наскільки позбавлення людей, наприклад, у Сараєві під час облоги, під час винесення вердикту в Гаазькому трибуналі звинувачення щодо тортур та вбивств людей чи поранень, чи питання позбавлення людей електроенергії чи води, чи їжі також брали до уваги?

– Усі ці речі відіграли роль у деяких звинуваченнях у Югославському трибуналі. Але я не думаю, що ви можете робити з цього висновки щодо того, що тут відбувається. І набагато краще, мудріше, просто дивитися на закон і докази. Якщо ви намагаєтеся вморити когось голодом, це ваш намір. Це законно? Ні, це не так. Якщо ви намагаєтеся повернути заручників, чи може це бути законним, зокрема цивільні заручники? Так, може. Але діяти треба за загальними правилами, законами війни. І я вважаю, що було б некорисним і необов’язково розумним намагатися провести паралелі з іншими прикладами, які можуть мати схожість, але неминуче будуть дуже різними.

Оригінал публікації – на сайті Балканської редакції Радіо Свобода