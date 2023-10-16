На тлі занепокоєння ООН у ЄС заявили, що запустять гуманітарний повітряний коридор до Гази

Європейський Союз запустить гуманітарний повітряний коридор до Сектору Гази через Єгипет, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 16 жовтня.



«Палестинці в Газі потребують гуманітарної допомоги та допомоги.... Перші два рейси почнуться цього тижня», – сказала фон дер Ляєн журналістам під час регіонального балканського саміту в Тирані, повідомляє AFP.



Згідно з заявою Європейської комісії, в рамках операції будуть доставлені вантажі гуманітарним організаціям, які працюють у Газі. Перші два рейси перевезуть гуманітарний вантаж від ЮНІСЕФ, включно з речами для житла, медикаментами та наборами гігієни.

Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) 16 жовтня попередило, що нестача води в Смузі Гази змушує людей пити із забруднених джерел і може призвести до поширення захворювань.

«Ми говоримо про два мільйони людей у секторі Газа, які не мають води, і вода закінчується, а вода – це життя. Життя закінчується з Гази», – сказала речниця UNRWA Джульєтт Тума. – «Ми дуже стурбовані поширенням захворювань, що передаються через воду, якщо вода й надалі не буде доступною в Газі»



Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що вода, паливо та електроенергія закінчаться протягом 24 годин, попередивши, що Ізраїль посилив блокаду.

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Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупуванню наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Загинули 1400 людей, більшість із яких були цивільними. Ізраїль відповів бомбардуваннями Сектора Гази – загинули щонайменше 2670 людей, переважно мирних жителів. Понад мільйон людей покинули свої домівки, оскільки Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.