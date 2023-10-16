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На тлі занепокоєння ООН у ЄС заявили, що запустять гуманітарний повітряний коридор до Гази

Реакція палестинця, який сидить на уламках зруйнованого будинку після ізраїльського військового удару по табору біженців, Рафах, Сектор Гази, 15 жовтня 2023 року

Європейський Союз запустить гуманітарний повітряний коридор до Сектору Гази через Єгипет, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 16 жовтня.

«Палестинці в Газі потребують гуманітарної допомоги та допомоги.... Перші два рейси почнуться цього тижня», – сказала фон дер Ляєн журналістам під час регіонального балканського саміту в Тирані, повідомляє AFP.

Згідно з заявою Європейської комісії, в рамках операції будуть доставлені вантажі гуманітарним організаціям, які працюють у Газі. Перші два рейси перевезуть гуманітарний вантаж від ЮНІСЕФ, включно з речами для житла, медикаментами та наборами гігієни.

Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) 16 жовтня попередило, що нестача води в Смузі Гази змушує людей пити із забруднених джерел і може призвести до поширення захворювань.

«Ми говоримо про два мільйони людей у секторі Газа, які не мають води, і вода закінчується, а вода – це життя. Життя закінчується з Гази», – сказала речниця UNRWA Джульєтт Тума. – «Ми дуже стурбовані поширенням захворювань, що передаються через воду, якщо вода й надалі не буде доступною в Газі»

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що вода, паливо та електроенергія закінчаться протягом 24 годин, попередивши, що Ізраїль посилив блокаду.

Читайте також: Ізраїлю довелось перенести наземну операцію в Секторі Гази – ЗМІ

Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупуванню наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Загинули 1400 людей, більшість із яких були цивільними. Ізраїль відповів бомбардуваннями Сектора Гази – загинули щонайменше 2670 людей, переважно мирних жителів. Понад мільйон людей покинули свої домівки, оскільки Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.

Фото зі Смуги Гази
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Фото зі Смуги Гази

Кількість загиблих внаслідок атак бойовиків «Хамасу» в Ізраїлі збільшилась до 900 людей, повідомляють ЗМІ. У Газі говорять про щонайменше 687 загиблих палестинців.

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