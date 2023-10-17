NYT: Ізраїль попросив у США надзвичайну допомогу на 10 млрд доларів

Ізраїль звернувся до США з проханням надати надзвичайну допомогу на 10 мільярдів доларів, пише The New York Times із посиланням на трьох чиновників, знайомих із ситуацією.

Раніше повідомлялося, що Білий дім запланував узгодити в Конгресі законопроєкт про виділення допомоги Ізраїлю й Україні на меншу суму – у два мільярди доларів.

Міністр фінансів США Джанет Єллен запевняла раніше, що американська економіка впорається з одночасною підтримкою двох держав, оскільки конфлікт між Ізраїлем та радикальним угрупованням «Хамас» загрожує стабільності на Близькому Сході, і США продовжують підтримувати боротьбу України проти військового вторгнення Росії.

Як пише The New York Times, конгресмени обговорюють відправку Ізраїлю снарядів для системи ППО «Залізний купол», 155-мм артилерійських боєприпасів і високоточних бомб, повідомив лідер демократичної більшості у сенаті Чак Шумер.

Адміністрація президента Джо Байдена також направить до регіону для підтримки Ізраїлю два авіаносці та сили швидкого реагування, включаючи дві тисячі морських піхотинців. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела у Пентагоні. Брати участь у бойових діях вони не будуть, уточнює газета.

Морські піхотинці США, можливо, займатимуться там евакуацією та наданням медичної й гуманітарної допомоги, повідомляє CNN.

У Східному Середземномор’ї вже перебуває американський авіаносець.

Допомога Ізраїлю обговорюватиметься під час візиту президента США Джо Байдена, запланованого на 18 жовтня.

Днями в інтерв’ю американській телекомпанії CBS Джо Байден заявив, що палестинське радикальне угруповання «Хамас», визнане терористичним в США і ЄС, має бути повністю ліквідоване. При цьому Байден підкреслив, що окупація Гази Ізраїлем була б великою помилкою і необхідно шукати шляхи створення палестинської держави.