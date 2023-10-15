«Залізний купол» Ізраїлю. Наскільки він ефективний, чим відрізняється від Patriot і чи міг би допомогти Україні?

Атака бойовиків угруповання «Хамас» на Ізраїль знову пожвавила дискусію щодо того, як працює система протиповітряної оборони «Залізний купол», як вона порівнюється із системою Patriot та чи була б ця ізраїльська технологія ефективною для України.

Що таке «Залізний купол»

Iron Dome («Залізний купол») розроблявся спільно США та Ізраїлем і вперше запрацював у 2011 році. Це високотехнологічна система радарів і пускових установок, яку постійно вдосконалюють і яка коштує багато мільярдів доларів, пише NPR. Виготовлення однієї батареї оцінюють у 100 мільйонів доларів, однак у розробку системи лише США вклали 2,9 мільярда доларів.

«Залізний купол» був створений для захисту від ракет малої дії, а його ефективність, як стверджує офіційний Єрусалим, сягає 90-97% у перехопленні саме таких типів загроз. При цьому, якщо система визначає, що якщо ракета не влучить у густонаселений район чи стратегічно важливе місце, а просто впаде у пустелі, то її не перехоплюватимуть.

BBC пише, що Iron Dome, як припускають, складається із 10 батарей із 3-4 пусковими установками кожна, розміщених по всьому Ізраїлю, а в кожній пусковій установці – 20 ракет Tamir, й у випадку необхідності перехоплення по кожній ракеті-цілі випускають по дві таких ракети. Кожна така ракета-перехоплювач Tamir коштує, за різними оцінками, від 40-50 до 100 тисяч доларів.

Чим Iron Dome відрізняється від Patriot

У 2019 році США оголосили про придбання та випробування Iron Dome й зараз мають дві системи Iron Dome на додаток до власної системи протиракетної оборони Patriot. Patriot працює подібно до «Залізного купола», але в основному призначений для перехоплення літаків, крилатих і балістичних ракет, нагадує BBC.

Таким чином, Patriot ефективний проти цілей, які летять високо й швидко, а «Залізний купол» – проти дронів і ракет малої дії, пояснюють опитані Newsweek експерти. При цьому, Iron Dome служить єдиною повноцінною системою, а Patriot можуть взаємодіяти з іншими системами ППО.

Нещодавно виготовлена батарея Patriot коштує понад 1 мільярд доларів: з них 400 мільйонів доларів коштує сама система і 690 мільйонів доларів – ракети в батареї. Кожна ракета-перехоплювач вартує 4 мільйони доларів.

Patriot стоїть на озброєнні у близько 20 країнах світу, а у грудні 2022 президент США Джо Байден під час візиту президента України Володимира Зеленського оголосив про надання цих систем Києву.

Після проходження навчань для українських військовиків на цій установці у США, у травні 2023 року Силам оборони України вперше вдалося перехопити російську ракету «Кинджал», про начебто невразливість якої заявляла російська влада. Після того видання Politico вже порівняло українське ППО в Києві з ізраїльським «Залізним куполом».

При цьому під час чергового російського обстрілу була пошкоджена одна з батарей Patriot, але після ремонту вона знову запрацювала.

Переваги й недоліки ізраїльської системи

Експерт аналітичного центру CSIS Том Карако пояснив NPR, що Iron Dome – не ідеальна система з погляду ефективності, однак вона гарантує досить високі показники перехоплення відносно невеликим коштом.

При цьому у CSIS припустили в записці 2021 року, що якщо противник випустить одночасно забагато ракет з різних напрямків, то система «Залізного купола» не зможе ефективно їм протидіяти.

Також, як повідомляв «Голос Америки», деякі експерти з протиракетної оборони вважають, що система «Залізний купол», хоча й ефективна проти ракет малої дальності, артилерії та повільних крилатих ракет, але не є особливо дієвою проти крилатих ракет, які Росія часто використовує у війні проти України.

«Залізний купол» для України?

Попри численні заклики з боку Києва та Вашингтона про надання систем «Залізний купол» для захисту українського неба, у червні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відмовив у проханні через побоювання, що ці системи можуть потрапити до рук іранської влади, й Тегеран може почати використовувати ізраїльські системи – проти Ізраїлю.

Як співвиробник систем Ізраїль має право вето щодо передачі їх третім країнам. Тож у відповідь Вашингтон повідомив, що обмірковує альтернативи. Сенатор-демократ Кріс Ван Голлен запропонував Пентагону план тристороннього обміну, за яким Польща, як союзник по НАТО, отримає американські системи «Залізний купол» і надішле частину наявних засобів ППО, зокрема Patriot, в Україну, пише Politico.

Попри невизначеність, Карако, як пише NPR, припускає, що невдовзі Iron Dome може опинитись в країнах Європи чи інших місцях через доведену ефективність та невисоку вартість.

На важливості протиповітряної оборони України наголошують на усіх рівнях українські, американські та європейські високопосадовці, адже очікується, що Росія цієї зими знову спробує масово атакувати українську енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру.

Через це в межах зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» західні союзні країни оголосили нові пакети допомоги Києву, значна частина яких зосереджена на ППО.

Так Німеччина оголосила «другий зимовий пакет» допомоги Україні на суму близько 1 мільярда євро, що включатиме систему Patriot і дві системи «земля-повітря» IRIS-T, а США й Велика Британія повідомили, що надають додаткові засоби протиповітряної оборони на мільйони доларів.

Тим часом авіаційні експерти наголошують, що значну роль у протиповітряній обороні відіграє саме винищувальна авіація. Українські пілоти вже проходять навчання у Данії та США, а перші літаки Київ зможе отримати, за попередніми повідомленнями, у грудні.