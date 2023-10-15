Салліван: Байден проситиме Конгрес понад 2 млрд доларів для України та Ізраїлю

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація Джо Байдена попросить у Конгресу надати понад 2 мільярди доларів на допомогу Україні й Ізраїлю.



«Ми продовжуємо постачати їм необхідне військове постачання. Ми це робимо. Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв. І президент чітко дав зрозуміти, що збирається йти до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також із подальшою підтримкою Ізраїлю. Цього тижня ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити для нього підтримку обох партій», – сказав він в інтерв’ю CBS.



Відповідаючи на запитання, чи йдеться про пакет розміром два мільярди, Салліван уточнив, що сума «буде значно більшою».



«Але він обов’язково включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету та територіальної цілісності в Україні, а також для допомоги Ізраїлю в боротьбі з їхніми ворогами-терористами», – додав радник президента США.

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Раніше The Washington Post та NBC News із посиланням на джерела повідомили, що в Білому домі обговорюють можливість об’єднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю.

За їхніми словами, можливість приєднати фінансування України до прохання термінової допомоги Ізраїлю збільшить шанси на те, що Конгрес схвалить допомогу Києву, попри протидію з боку частини республіканців у Палаті представників. За даними NBC News, із такою пропозицією виступили конгресмени від обох партій, які підтримують Україну.

Наприкінці вересня у США затвердили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав документ.

Адміністрація Байдена домагалася виділення допомоги Україні – йдеться головним чином про фінансування постачання озброєння – на суму 24 мільярди доларів. Проти таких обсягів допомоги заперечували деякі республіканці у Сенаті і особливо у Палаті представників.

Розбіжності між республіканцями та демократами існують і щодо інших статей бюджету. Несхвалення бюджету до 1 жовтня призвело б до так званого шатдауну або закриття уряду – припинення фінансування федеральних органів влади та їх програм. Щоб уникнути цього, в останній момент знайшли тимчасовий компроміс.