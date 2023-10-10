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Німеччина оголосила про новий пакет оборонної допомоги Україні на 1,1 мільярда доларів

За повідомленням, до пакету увійдуть протиповітряна оборона, озброєння й наземна техніка

Німеччина 10 жовтня оприлюднила новий пакет підтримки для України вартістю близько одного мільярда євро (1,1 мільярда доларів), повідомило її Міністерство оборони.

За повідомленням, до пакету увійдуть протиповітряна оборона, озброєння й наземна техніка.

«Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну в тому, що їй найбільше необхідно – ППО, боєприпасами і танками. Цим новим «зимовим пакетом» ми ще більше підвищуємо оперативну готовність Збройних сил України в найближчі місяці», – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Президент України Володимир Зеленський подякував Німеччині за новий пакет військової допомоги.

«Patriot, IRIS-T, Gepard, танки, бронемашини й інше. З наближенням зими це саме та підтримка, яка нам потрібна і яку ми обговорювали з Олафом Шольцом у Гранаді. Наші домовленості працюють», – написав Зеленський у соцмережі Х (раніше відомій як Twitter).

Президент Володимир Зеленський 5 жовтня взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді. За підсумками переговорів стало відомо, що Іспанія надасть Україна 6 пускових установок Hawk, а Німеччини вивчає питання передачі додаткової системи Patriot. Також про великий пакет «зимової» допомоги, в тому числі для подолання викликів для української енергосистеми, повідомив уряд Великої Британії.

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