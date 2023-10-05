Буде більше ППО, артилерії і далекобійної зброї – Зеленський про підсумки зустрічей у Гранаді

Президент Володимир Зеленський назвав насиченим день переговорів у рамках саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді.

«Багато зустрічей, важливі переговори. У нас буде більше ППО – є чіткі домовленості. Це дуже важливо перед зимою. Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Британія – дякую! Буде більше артилерії в наших воїнів. Буде більше далекобійної зброї. І обов’язково буде більше справедливості», – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зеленський висловив вдячність за зустрічі «кожному лідеру країн-партнерів».

«Сьогодні наш головний меседж для світу – зло не має права взяти гору. І лише зараз, лише в Україні цю принципову моральну позицію можна втримати. Але всім разом», – сказав він.

Президент Володимир Зеленський 5 жовтня взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді. За підсумками переговорів стало відомо, що Іспанія надасть Україна 6 пускових установок Hawk, а Німеччини вивчає питання передачі додаткової системи Patriot. Також про великий пакет «зимової» допомоги, в тому числі для подолання викликів для української енергосистеми, повідомив уряд Великої Британії.