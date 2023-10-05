Британія оголосила про «зимову» допомогу Україні 

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак за підсумками зустрічі на саміті у Гранаді з президентом Володимиром Зеленським повідомив про надання Україні допомоги для подолання викликів узимку.

«Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно, – написав він у твітері.

Ріші Сунак каже, що також «заохочував лідерів працювати разом, щоб постачати подальшу оборонну зброю Україні».

На сайті британського уряду йдеться, що 34 мільйони фунтів стерлінгів від Британії для ООН і благодійних організацій будуть надані на притулок і теплий зимовий одяг; 10 мільйонів фунтів стерлінгів на електроенергію для домогосподарств після атак РФ на критично важливу енергетичну інфраструктуру; 500 мільйонів доларів через Світовий банк для «життєво важливих виплат допомоги» взимку трьом мільйонам домогосподарств.

На сайті Офісу президента йдеться, що під час зустрічі Зеленського і Сунака у Гранаді сторони «обговорили роботу паралельних маршрутів зернового експорту й наголосили на важливості консолідації міжнародних зусиль для захисту свободи судноплавства в Чорному морі. Також ішлося про можливі формати страхування суден, які прямуватимуть до українських портів».

Раніше сьогодні в ОПУ повідомили, що Німеччина працює над наданням Україні додаткової системи ППО Patriot на зимові місяці.

Днями міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Євросоюз допоможе створити «захисну парасольку» з ППО, генераторів і посилення енергозабезпечення для проходження зими в Україні.