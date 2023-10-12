Міноборони Чехії анонсує спільну з Данією передачу танків і зброї Україні

Данія та Чехія «найближчими місяцями» передасть Україні пакет військової допомоги на кошти данського уряду – про це заявило Міністерство оборони Чехії 12 жовтня.

Йдеться про бойові машини піхоти, бойові танки, важке озброєння та інше обладнання, вироблене чеськими компаніями.

За повідомленням, держави очікують на поставку:

майже 50 бойових машин піхоти та та основних бойових танків

2 500 пістолетів

7 тисяч гвинтівок

500 ручних кулеметів

500 снайперських гвинтівок

засоби радіоелектронної боротьби та ISR (обробник переривань)

«Міністерство оборони в першу чергу виконує роль посередника в цьому проекті. На нашій території є низка підприємств оборонної промисловості, з якими ми, як Міністерство оборони, маємо давні відносини, і тому можемо пов’язати їх із тими, хто, як і ми, хоче допомогти українцям. У цьому випадку це уряд Данії», – коментує заступник чеського міністра оборони Даніель Блажковец.

Читайте також: Данія спрямує понад 14 млн доларів на закупівлю боєприпасів для України

Він додав, що завдяки такій співпраці буде можливо продовжити військову допомогу Україні не лише найближчими місяцями, а й у 2024 році та, за потреби, в довгостроковій перспективі.

Пакет допомоги передбачає як сучасне чеське озброєння, так і ремонт техніки, яка вже є на озброєнні Збройних Сил України, уточнюють у відомстві.

У вересня Міноборони Чехії повідомило, що Представники Чехії, Данії та Нідерландів підписали лист про наміри щодо постачання зброї Україні.