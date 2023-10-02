Данія спрямує понад 14 млн доларів на закупівлю боєприпасів для України

Данія надасть понад 14 мільйонів доларів на програму закупівлі боєприпасів для українських військових від країн Євросоюзу, повідомляє Sky News.

«Міністерство оборони Данії повідомило, що країна внесе 100 мільйонів датських крон на спільне європейське замовлення боєприпасів за схемою допомоги Україні від ЄС», – йдеться у повідомленні.

Минулого тижня Європейське оборонне агентство (EDA) зазначало, що сім країн ЄС замовили доставку 155-мм артилерійських снарядів в Україну та «поповнення вичерпаних західних запасів».

«Після скасування минулого року оборонного резервування ЄС у Данії з’явилася можливість повноцінно брати участь у європейській оборонній співпраці, зокрема і в рамках EDA (Європейського оборонного агентства – ред.)», – сказав міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Очікується, що боєприпаси будуть доставлені протягом 2024 року, повідомили у Міністерстві оборони Данії.

У вересні Данія оголосила про виділення 12 пакета військової допомоги для України в обсязі 5,8 мільярда данських крон (830 мільйонів доларів), із яких 4,3 мільярда буде виділено цього року, 1,4 мільярда у наступному, ще 52 мільйона – у 2025 році. Ця допомога включатиме танки та боєприпаси до них, бойові машини піхоти, зенітні гармати тощо.

19 вересня представники Чехії, Данії та Нідерландів підписали лист про наміри щодо постачання зброї Україні – про це повідомило чеське Міністерство оборони 19 вересня.

Раніше Reuters з посиланням на інформаційне агентство Ritzau повідомило, що Данія передасть Україні ще 45 танків.

Зустріч «Рамштайн» 19 вересня концентрувалася на передачі Україні систем протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасів.