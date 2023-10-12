Київ і Берлін розширять оборонно-промислову співпрацю – Умєров після зустрічі з Пісторіусом

Міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі в Брюсселі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, повідомив про плани двох держав розширити оборонно-промислову співпрацю.

«Радий познайомитися з моїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Дякую Міноборони Німеччини за пакет військової допомоги на мільярд євро для посилення ППО України напередодні зими, включно з 10 танками Leopard-1. Ми також плануємо розширювати оборонно-промислову співпрацю між нашими країнами», – написав Умеров у соцмережі Х (раніше відомій як Twitter).

Наприкінці вересня стало відомо, що Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило збройовому концерну Rheinmetall створити спільне підприємство з АТ «Українська оборонна промисловість» (колишній «Укроборонпром»), яке займатиметься обслуговуванням і випуском військової техніки на території України.

Спільне підприємство, як зазначили у Rheinmetall, базуватиметься у Києві. Спочатку співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні й ремонті військової техніки, яку Україна отримала від Німеччини й інших партнерів.

«У перспективі співпраця між Rheinmetall і «Українською оборонною промисловістю» може також передбачати спільну розробку військових систем командами українських та німецьких фахівців, зокрема, для подальшого експорту в Україну», – повідомили в німецькому концерні.

У липні цього року гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив в інтерв’ю CNN, що протягом найближчих трьох місяців концерн відкриє в Україні завод із виробництва бронетехніки. Окрім виробництва та ремонту танків, нове підприємство, за словами Паппергера, займеться випуском німецьких бронетранспортерів Fuchs. На базі цього підприємства німецькі фахівці також навчатимуть українців обслуговування виробленої на потужностях заводу техніки.