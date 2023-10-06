Голова МВС Чехії: ЄС «має усвідомити», що ми краще знаємо, як ефективно витрачати кошти на біженців

Чехія дійсно підтримала обговорення додаткового фінансування від Європейського союзу на підтримку українських біженців – це підтвердив міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Це внутрішні європейські дебати. Але важливі. Іноді, зараз я дозволю собі висловитися критично, Європейський союз здалеку дивиться на країни, які взяли на себе найбільший удар, і ніби нам диктує, куди ті фінанси можемо чи не можемо інвестувати. І це при тому, що в Чехії передовсім дуже якісна інфраструктура для прийому біженців», – сказав він.

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За словами міністра, попри те, що багато біженців виїхали з Чехії, туди все ще щомісяця прибувають близько 10 тисяч людей:

«Це немалі цифри. А відповідна інфраструктура коштує немалих грошей. Ми організували поліцейських, пожежників, щоб допомагали нам обслуговувати всю цю інфраструктуру. Нам потрібно заплатити персоналу».

Ракушан додав, що кожен українець у Чехії повинен пройти перереєстрацію в МВС наступного року. Він очікує, що це зроблять 370 тисяч.

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«Нам потрібно заплатити людям, які їх обслуговують, збирають дані. Те, що ми хочемо від ЄС, це те, щоб він усвідомив, що ми – одна з країн, на які найбільше вплинула криза біженців, і щоб ЄС усвідомив, що ми найкраще знаємо, куди інвестувати ті європейські кошти, щоб це було ефективно. І це є коренем дебатів, складних дебатів, які ми тепер ведемо з ЄС», – заявив голова МВС.

Від початку війни з України до Чехії в’їхало понад 500 тисяч біженців, з них третина вже повернулася до України.