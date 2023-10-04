«Укрзалізниця» повідомила, коли почне курсувати поїзд із Львова до Варшави

«Укрзалізниця» 4 жовтня анонсувала запуск нового залізничного маршруту до Варшави.

«З 15 жовтня 2023 року Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська», – йдеться в повідомленні.

За словами голови правління компанії, рейс готували понад шість місяців. Завдяки йому ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном.

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«Наразі маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції Рава-Руська, що на Львівщині. Тут пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії (1 520 міліметри) на поїзд європейської колії (1 435 мм) і зворотно», – повідомляє перевізник.

При цьому, за повідомленням УЗ, пересадка є узгодженою, тож поїзд у Рава-Руській чекатиме на всіх пасажирів.

У вересні «Укрзалізниця» анонсувала запуск низки нових маршрутів до Польщі, Чехії та Німеччини у жовтні.