Порт Маріуполя прийматиме великі судна. Андрющенко пояснив, навіщо окупанти поглиблюють порт

Після поглиблення каналу Маріупольського порту, він зможе приймати великі вантажні судна. А це – питання логістики для російських сил, що дасть можливість разом із залізницею утворити великий логістичний хаб. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його інформацією, зараз в порту окупованого Маріуполя працює землесосний снаряд – це спеціальне судно технічного флоту, який займається днопоглибленням. В результаті в порт міста можуть почати заходити великі судна, а не тільки класу «річка-море» з невеликою осадкою, як зараз.

«І найгірше в цій ситуації, знову повертаючись до залізниці й до цього кола навколо Азовського моря: залізнична колія, яку вони єднають, оця гілка – вона ж починається у Маріуполі у порту. Тобто фактично можна зрозуміти, який великий логістичний хаб від того стає. Тобто ми маємо море, ми маємо залізницю, яка може запрацювати найближчим часом. Якщо їх не зупинити зараз якимось ефективним шляхом, то щонайменше навесні ми це побачимо», – каже радник мера.

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Він вказав на деякі акценти: зокрема, на те, що в 30 морських милях від Маріупольського порту розташований порт у російському Єйську, який також дозволяє приймати великі судна. Також є порти в Ростові-на-Дону, окупованих Керчі та Севастополі.

«Біля Єйську існує військовий аеродром, який здатний приймати великі вантажні літаки. Тобто навіть з військової логістики: сів літак сьогодні в Єйську – приблизно за три години він буде в Маріупольському порту. З усіма завантаженнями-вигрузками це займатиме світловий день. Навіть взимку. Це серйозний ризик для військової логістики. І саме це і хочуть росіяни побудувати. Це для них питання номер один. Вже рік вони над цим б’ються. На щастя, до того ще не дійшло. Але ми бачимо, що певні зрушення вже є. І залізниця вказує на те, що можливо все ж таки вони якесь рішення знайшли», – пояснює Андрющенко.

Раніше, нагадаємо, російська служба Радіо Свободи порівняла знімки Planet Labs, з яких стає зрозуміло, що російська армія та окупаційна влада прокладають нову автодорогу з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя.

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Окрім того, радник законного маріупольского міського голови Петро Андрющенко повідомив, що російські сили будують також нову залізничну колію.

Окупанти намагаються зробити пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком, каже радник. Будівництво залізничного мосту вже нібито триває біля села Гранітне через річку Кальміус. Пізніше, каже Андрющенко, це дозволить створити пряме сполучення з російськими містами Таганрог та Ростов-на-Дону, що може знизити залежність російських сил від залізничного сполучення Керченським мостом.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».