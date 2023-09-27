РФ хоче побудувати залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком – Андрющенко

Російські військові хочуть побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою, аби «вирішити всі питання військової та цивільної логістики», зазначив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Зараз це не лише балачки, вони почали будівництво залізничного мосту біля с. Гранітне через річку Кальміус», – поінформував він.

Андрющенко зазначив, що «в разі успіху це дасть змогу включити наявну гілку Маріуполь–Асланове–Кальчик–Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону».

«На практиці це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістики, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом», – додав радник мера Маріуполя.

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Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».