Андрющенко заявив про звуки вибухів в окупованому Маріуполі

В окупованому Росією Маріуполі пролунали гучні вибухи, заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Дуже гучно. Два вибухи. Мангуш. Район. Гучно. Вибух», – написав він у телеграмі.

Редакція наразі не може незалежно перевірити інформацію про вибухи в Маріуполі.

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Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».