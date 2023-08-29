«Політика колонізації». Ким Росія заселяє захоплені території України?

Хто з жителів Росії переїжджає на окуповані території півдня України, де ці люди працюють і як до них ставиться місцеве населення? Навіщо Росія заселяє своїми громадянами захоплені регіони, який ефект хоче отримати у довгостроковій перспективі й найближчим часом? Що буде робити Україна з такими жителями після деокупації територій? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російська окупаційна влада планує заселити до Маріуполя 300 тисяч громадян з Росії. Про це 20 серпня повідомив Центр національного спротиву із посиланням на джерела в українському підпіллі. У повідомленні сказано, що учасники підпілля отримали доступ до відповідних документів окупаційної адміністрації Маріуполя.

Заплановані демографічні зміни хочуть втілити до 2035 року. Для того, щоб їх стимулювати, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян Росії. Крім цього, на окуповані території завозять заробітчан та державних службовців з депресивних російських регіонів, пише Центр національного спротиву. Місцевих жителів при цьому примусово депортують на територію Росії.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 8 серпня оприлюднив відео, на якому показано святкування у місті мусульманського свята Курбан-Байрам. Посадовець зазначив, що кількість жителів Росії азійського походження у Маріуполі дуже велика. За його даними, лише з кінця червня до серпня цього року вона зросла майже вдвічі. Політика заміщення населення впроваджується так само ефективно, як і політика маргіналізації, зазначив Андрющенко.

У Генеральному штабі Збройних сил України 13 липня повідомили, що російські окупаційні сили продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на захоплених територіях України. Зокрема, у Генічеському районі Херсонської області окупаційна влада примусово виселяла до Росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російських паспортів. Натомість до їхніх будинків заселяють зазвичай представників національних меншин із малозабезпечених верств населення Росії, зазначили у Генштабі.

«Мета – «розмити» корінне населення»

Директор Маріупольського телебачення Микола Осиченко розповів «Новинам Приазов’я», що, на його думку, Росія хоче «розмити» місцеве населення Маріуполя і буде це робити, скільки встигне.

«Що стосується планки 300 тисяч, ніхто не знає, яку саме для себе планку виставили окупанти. Я думаю, вони самі про це не знають, бо немає планки. У них є мета – це розмити корінне населення Маріуполя. Щоб їх було набагато менше, з цією метою їх відселяють на край міста, а в центрі, там вже починають жити так звані маріупольці. Нові маріупольці – це в нас хто? Гастарбайтери, які їдуть за довгим рублем у Маріуполь. Везуть туди своїх дружин, діточок, бабусь, усіх, кого тільки можна», – розповів медійник.

Також до Маріуполя переїжджають жителі Росії, які вірять, що це тилове місто і що там начебто безпечно, каже Осиченко. На його думку, це росіяни, які вірять своїй же пропаганді.

Вони втратять і житло, і кошти

«В іпотеку вони будують квартири в самому центрі міста. І ті росіяни, які туди їдуть, по-перше, вони ризикують своїми коштами. Тому що коли вони куплять всю нерухомість, це буде абсолютно нелегітимна афера. Всі документи, які там їм видадуть, вони нічого не варті, тому вони втратять і житло, і кошти. А, по-друге, Маріуполь – це не тилове місто, тому туди їхати небезпечно», – зауважив він.

«Завозять на голосування»

Крім того, до Маріуполя приїжджають жителі російських регіонів, які будуть брати участь у російських псевдовиборах з 8 до 10 вересня, розповідає Осиченко. За його даними, ідеться про сотні людей.

«Їм (російській владі – ред.) потрібно показати легітимність того голосування. В них цифри будуть, вони підрахунки всі зроблять, вони медійно до цього підготувалися. Але ж їм потрібні люди, які будуть на камеру розповідати про Путіна, про «Єдину Росію». І ось саме для цього завозяться люди з Росії, які будуть там ридати, плакати, розповідати про «звірства» «Азову» чи ще щось. Цих людей заселяють у квартири, в яких наразі немає людей. Ці квартири зламують. Для цього тиждень тому була зроблена інспекція всього житла, яке є «безгосподарне», – розповів медійник.

«Люди другого ґатунку»

У Маріуполі не багато сфер, де можна отримати роботу, каже Осиченко. Ті, хто приїжджає з Росії, працюють здебільшого на будівництві. За словами журналіста, самі маріупольці цьому не дуже раді й не розуміють, чому так відбувається.

Маріупольців Росія ненавидить. І вони завжди будуть в окупованому місці людьми другого ґатунку

«А я їм це пояснюю вже півтора року, що ви там ніколи не станете своїми для них (російської влади – ред.). Навіть якщо ви за «русский мир», навіть якщо ви там любите того Путіна, росіян це не колише взагалі. Для них ви ~ ті люди, які не пустили, не зустріли російську армію минулої весни. Для них, саме для маріупольців і лише для маріупольців були запроваджені фільтраційні табори. Тільки для них. Більше ні для кого. Тобто маріупольців Росія ненавидить. І вони завжди будуть в окупованому місті людьми другого ґатунку», – переконаний директор Маріупольського телебачення.



Осиченко вважає, що заселені до Маріуполя жителі Росії виїдуть з міста, коли відбудеться деокупація, і це не через страх перед ЗСУ, каже він.



«Вони будуть боятися гніву тих людей, які вже півтора року десь живуть деінде, які втратили своїх близьких, які втратили своє місто, які втратили свої домівки. І ось бояться помсти цих людей», – додав Осиченко.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Херсонщина: «їдуть росіяни з Крайньої Півночі»

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів, що окуповану територію Херсонщини заселяють різними категоріями жителів Росії. Військових і силовиків розселяють по квартирах, які відібрали у місцевих жителів, що виїхали з окупації. Також на Херсонщину переїжджають громадяни Росії з північних регіонів.

Вони приїхали в кращі кліматичні умови і купили дешево житло. Це теж вже осілі родини, це не одні чоловіки

«Це росіяни з національних республік, з Крайньої Півночі, наприклад, з Сибіру. Часто представники нечисленних народів чи національних меншин Росії, які приїхали й купили житло в тій же Чаплинці, Каланчаку, Скадовську, Генічеську, привезли свої сім'ї. Вони сприймають це як вигідну інвестицію, поки ціни не виросли, поки всі росіяни не зрозуміли, наскільки це вигідно, вони приїхали в кращі кліматичні умови і купили дешево житло. Це теж вже осілі родини, це не одні чоловіки. Потім є частина росіян – одні чоловіки, до яких зараз на літній період приїжджали їхні родини, дружини з дітьми, наприклад. Це теж доволі масове явище», – каже Данилов.

Ті, хто переїхав з Росії, працюють у різних сферах, каже експерт. І їх не бентежить, що бойові дії можуть наблизитися і до віддалених районів Херсонщини.

Безпекові виклики вони оцінюють як споживач російського медіапродукт

Це, зокрема, ті, хто служить і працює в цивільних органах окупаційної влади, працівники російських будівельних компаній, які ремонтують дороги чи мости, а також ті, хто займається роздрібним бізнесом – возить продукти, товари з Криму та Краснодарського краю, каже Данилов.

«Це нова порода людей, для яких не існує такого поняття, як Україна чи небезпека. Росія для них назавжди. Вони в цьому впевнені. Вони це сприймають як шанс – «зараз можна дешево купити». Вони сприймають це як інвестицію. А безпекові виклики вони оцінюють як споживач російського медіапродукту», – пояснив експерт.

Ставлення до жителів Росії й до місцевих мешканців в окупаційної влади різне, додав він: «Кардинальна різниця. Наші люди там в постійній небезпеці, в той час як ті, привілейовані, перебувають в зовсім іншому становищі. До них не приходять серед ночі їх перевіряти, витрушувати, що може трапитися з будь-ким на лівому березі Херсонщини. Тому ставлення зовсім різне».