«Політика колонізації». Ким Росія заселяє захоплені території України?

Хто з жителів Росії переїжджає на окуповані території півдня України, де ці люди працюють і як до них ставиться місцеве населення? Навіщо Росія заселяє своїми громадянами захоплені регіони, який ефект хоче отримати у довгостроковій перспективі й найближчим часом? Що буде робити Україна з такими жителями після деокупації територій? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».
- Російська окупаційна влада планує заселити до Маріуполя 300 тисяч громадян з Росії. Про це 20 серпня повідомив Центр національного спротиву із посиланням на джерела в українському підпіллі. У повідомленні сказано, що учасники підпілля отримали доступ до відповідних документів окупаційної адміністрації Маріуполя.
- Заплановані демографічні зміни хочуть втілити до 2035 року. Для того, щоб їх стимулювати, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян Росії. Крім цього, на окуповані території завозять заробітчан та державних службовців з депресивних російських регіонів, пише Центр національного спротиву. Місцевих жителів при цьому примусово депортують на територію Росії.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 8 серпня оприлюднив відео, на якому показано святкування у місті мусульманського свята Курбан-Байрам. Посадовець зазначив, що кількість жителів Росії азійського походження у Маріуполі дуже велика. За його даними, лише з кінця червня до серпня цього року вона зросла майже вдвічі. Політика заміщення населення впроваджується так само ефективно, як і політика маргіналізації, зазначив Андрющенко.
- У Генеральному штабі Збройних сил України 13 липня повідомили, що російські окупаційні сили продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на захоплених територіях України. Зокрема, у Генічеському районі Херсонської області окупаційна влада примусово виселяла до Росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російських паспортів. Натомість до їхніх будинків заселяють зазвичай представників національних меншин із малозабезпечених верств населення Росії, зазначили у Генштабі.
«Мета – «розмити» корінне населення»
Директор Маріупольського телебачення Микола Осиченко розповів «Новинам Приазов’я», що, на його думку, Росія хоче «розмити» місцеве населення Маріуполя і буде це робити, скільки встигне.
«Що стосується планки 300 тисяч, ніхто не знає, яку саме для себе планку виставили окупанти. Я думаю, вони самі про це не знають, бо немає планки. У них є мета – це розмити корінне населення Маріуполя. Щоб їх було набагато менше, з цією метою їх відселяють на край міста, а в центрі, там вже починають жити так звані маріупольці. Нові маріупольці – це в нас хто? Гастарбайтери, які їдуть за довгим рублем у Маріуполь. Везуть туди своїх дружин, діточок, бабусь, усіх, кого тільки можна», – розповів медійник.
Також до Маріуполя переїжджають жителі Росії, які вірять, що це тилове місто і що там начебто безпечно, каже Осиченко. На його думку, це росіяни, які вірять своїй же пропаганді.
Вони втратять і житло, і коштиМикола Осиченко
«В іпотеку вони будують квартири в самому центрі міста. І ті росіяни, які туди їдуть, по-перше, вони ризикують своїми коштами. Тому що коли вони куплять всю нерухомість, це буде абсолютно нелегітимна афера. Всі документи, які там їм видадуть, вони нічого не варті, тому вони втратять і житло, і кошти. А, по-друге, Маріуполь – це не тилове місто, тому туди їхати небезпечно», – зауважив він.
«Завозять на голосування»
Крім того, до Маріуполя приїжджають жителі російських регіонів, які будуть брати участь у російських псевдовиборах з 8 до 10 вересня, розповідає Осиченко. За його даними, ідеться про сотні людей.
«Їм (російській владі – ред.) потрібно показати легітимність того голосування. В них цифри будуть, вони підрахунки всі зроблять, вони медійно до цього підготувалися. Але ж їм потрібні люди, які будуть на камеру розповідати про Путіна, про «Єдину Росію». І ось саме для цього завозяться люди з Росії, які будуть там ридати, плакати, розповідати про «звірства» «Азову» чи ще щось. Цих людей заселяють у квартири, в яких наразі немає людей. Ці квартири зламують. Для цього тиждень тому була зроблена інспекція всього житла, яке є «безгосподарне», – розповів медійник.
«Люди другого ґатунку»
У Маріуполі не багато сфер, де можна отримати роботу, каже Осиченко. Ті, хто приїжджає з Росії, працюють здебільшого на будівництві. За словами журналіста, самі маріупольці цьому не дуже раді й не розуміють, чому так відбувається.
Маріупольців Росія ненавидить. І вони завжди будуть в окупованому місці людьми другого ґатункуМикола Осиченко
«А я їм це пояснюю вже півтора року, що ви там ніколи не станете своїми для них (російської влади – ред.). Навіть якщо ви за «русский мир», навіть якщо ви там любите того Путіна, росіян це не колише взагалі. Для них ви ~ ті люди, які не пустили, не зустріли російську армію минулої весни. Для них, саме для маріупольців і лише для маріупольців були запроваджені фільтраційні табори. Тільки для них. Більше ні для кого. Тобто маріупольців Росія ненавидить. І вони завжди будуть в окупованому місті людьми другого ґатунку», – переконаний директор Маріупольського телебачення.
Осиченко вважає, що заселені до Маріуполя жителі Росії виїдуть з міста, коли відбудеться деокупація, і це не через страх перед ЗСУ, каже він.
«Вони будуть боятися гніву тих людей, які вже півтора року десь живуть деінде, які втратили своїх близьких, які втратили своє місто, які втратили свої домівки. І ось бояться помсти цих людей», – додав Осиченко.
З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
Херсонщина: «їдуть росіяни з Крайньої Півночі»
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів, що окуповану територію Херсонщини заселяють різними категоріями жителів Росії. Військових і силовиків розселяють по квартирах, які відібрали у місцевих жителів, що виїхали з окупації. Також на Херсонщину переїжджають громадяни Росії з північних регіонів.
Вони приїхали в кращі кліматичні умови і купили дешево житло. Це теж вже осілі родини, це не одні чоловікиСергій Данилов
«Це росіяни з національних республік, з Крайньої Півночі, наприклад, з Сибіру. Часто представники нечисленних народів чи національних меншин Росії, які приїхали й купили житло в тій же Чаплинці, Каланчаку, Скадовську, Генічеську, привезли свої сім'ї. Вони сприймають це як вигідну інвестицію, поки ціни не виросли, поки всі росіяни не зрозуміли, наскільки це вигідно, вони приїхали в кращі кліматичні умови і купили дешево житло. Це теж вже осілі родини, це не одні чоловіки. Потім є частина росіян – одні чоловіки, до яких зараз на літній період приїжджали їхні родини, дружини з дітьми, наприклад. Це теж доволі масове явище», – каже Данилов.
Ті, хто переїхав з Росії, працюють у різних сферах, каже експерт. І їх не бентежить, що бойові дії можуть наблизитися і до віддалених районів Херсонщини.
Безпекові виклики вони оцінюють як споживач російського медіапродуктСергій Данилов
Це, зокрема, ті, хто служить і працює в цивільних органах окупаційної влади, працівники російських будівельних компаній, які ремонтують дороги чи мости, а також ті, хто займається роздрібним бізнесом – возить продукти, товари з Криму та Краснодарського краю, каже Данилов.
«Це нова порода людей, для яких не існує такого поняття, як Україна чи небезпека. Росія для них назавжди. Вони в цьому впевнені. Вони це сприймають як шанс – «зараз можна дешево купити». Вони сприймають це як інвестицію. А безпекові виклики вони оцінюють як споживач російського медіапродукту», – пояснив експерт.
Ставлення до жителів Росії й до місцевих мешканців в окупаційної влади різне, додав він: «Кардинальна різниця. Наші люди там в постійній небезпеці, в той час як ті, привілейовані, перебувають в зовсім іншому становищі. До них не приходять серед ночі їх перевіряти, витрушувати, що може трапитися з будь-ким на лівому березі Херсонщини. Тому ставлення зовсім різне».
Запорізька область: «завозять криміналітет»
Директор Центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов розповів «Новинам Приазов'я», що спочатку на окуповану частину Запорізької області заїжджали російські військові, представники спецслужб і чиновники з сім'ями. Це тривало приблизно рік. Далі почали завозити людей з кримінальним минулим.
Він пояснив, для чого це робиться.
Окупаційна влада навмисно загострює криміногенну ситуацію на окупованих територіяхАндрій Орлов
«Для залякування та провокування місцевого населення. Для того, щоб простіше було впливати на бізнес, на певних керівників, щоб перетягувати їх на свій бік. РФ часто використовує криміналітет у політичних цілях, це відомо. Вони завозять своїх злочинців на ТОТ для інтеграції так званого «русского мира» у будь-який спосіб. Тобто окупаційна влада навмисно загострює криміногенну ситуацію на окупованих територіях», – вважає Орлов.
За його словами, люди з кримінальним минулим провокують місцевих жителів, щоб розпочати якийсь конфлікт у громадському місці. Зрештою все це переходить у якісь сварки, побиття і виливається на українців, які незгодні з цією окупаційною владою, яка там є. Зрештою, додає, українців в окупації засуджують і кидають до вʼязниць.
«Розгортають ідеї Радянського Союзу»
Також до окупованого регіону приїжджають жителі Росії, які працюють у сферах, де застосовується пропаганда, каже експерт.
Завозять тих людей, які виступають носіями ідеї РосіїАндрій Орлов
«Завозять вчителів, людей з культурного сектора, лікарів, дрібних журналістів, дрібних правоохоронців, громадських активістів, навіть завозять своїх суддів, просто робітників, певних агітаторів. Тобто завозять тих людей, які виступають носіями ідеї Росії й цю ідею вливають в голови, наприклад, дітлахів, молоді. Також розгортають, підтримують ідеї Радянського Союзу, і цим впливають на пенсіонерів, які залишилися на цих територіях, підтримують ці ідеї, підсилюють, щоб люди були толерантні до того, що відбувається, до тієї влади», – пояснив співрозмовник.
Так само, як і до інших окупованих територій півдня, до Запорізької області переїжджають жителі Росії, які вірять, що ці території начебто назавжди у її складі, розповідає Орлов.
Багато хто з таких переселенців просто втік від проблем із законом – кредити, борги або дрібні правопорушенняАндрій Орлов
«Переїхали з центральних і північних регіонів Росії більшою мірою. Вони продали своє власне житло на тих територіях і намагаються купити або винаймати житло на цих територіях, працевлаштуватися. Тобто обираючи той же Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь як нове місце життя для себе. Хоча відомо, що багато хто з таких переселенців просто втік від проблем із законом – кредити, борги або дрібні правопорушення, щоб не відповідати за законом самої Росії. Такий контингент наразі потрапляє на ТОТ», – сказав директор Центру стратегічного розвитку.
«Козир на міжнародній арені»
Експерт вважає, що частина тих росіян, які переїхали на окуповані території, поїде геть під час звільнення регіону, дехто може брати участь у бойових діях, а дехто може і залишитися там жити.
«Я думаю, до них ставлення буде відповідно до законів України. Всі заходи будуть. Будуть притягнення до відповідальності, і певною мірою справи по них будуть йти, можливо, фільтраційні якісь моменти будуть задіяні. Але слід не забувати, що можливі й «Суди Лінча», – зазначив Орлов.
На його думку, забезпечити певний порядок на місцях після звільнення буде достатньо складно. Орлов додав, що у такий спосіб Росія намагається змінити етнічний склад населення і вплинути на формування нової ідентичності на окупованих територіях.
«Ми знаємо, що історично це дуже тривалий занадто складний процес, який за рік-два, навіть 5 років неможливо втілити у життя. Тобто це просто звичайний фейк якийсь, який на сьогодні пропагується кремлівською владою. І, звісно, що це певний козир на міжнародній арені, який Росія буде тримати і використовувати в перемовинах на міжнародному рівні. Тобто демонструючи певну прихильність населення ТОТ до тієї політики, яку впроваджує РФ на сьогодні там», – зауважив він.
«Видворення для сотень тисяч росіян»
Експерт Асоціації реінтеграції Криму, юрист-міжнародник Борис Бабін зазначив, що російська політика колонізації почалася 2014 року з окупованого Криму.
Юрист каже, що єдиним можливим варіантом виселення громадян Росії, які незаконно проживають на окупованих територіях, є механізм видворення. Але в Криму Україна може стикнутися з деякими викликами під час цього процесу, оскільки на півострові таких людей сотні тисяч.
Це злочинці проти держави, злочинці проти міжнародного правопорядку, це певна частина буде колонізаторівБорис Бабін
«За цих умов ми маємо робити градацію видворення. І знову-таки перевірку осіб, яких ми будемо видворювати на відповідність двом категоріям. Перша – це злочинці, тому замість видворення їх чекає українське кримінальне провадження, це злочинці проти держави, злочинці проти міжнародного правопорядку, це певна частина буде колонізаторів. Друга частина колонізаторів – це будуть військовополонені. Бо частина осіб, які потраплять під контроль української влади, вони, з точки зору Женевських конвенцій, будуть комбатантами. Тому замість видворення ми будемо їх фактично обліковувати як військовополонених з відповідними наслідками, зокрема щодо обміну і врегулювання цієї ситуації після конфлікту», – пояснив юрист.
Бабін вважає, що українська влада повинна буде зробити реєстр тих громадян Росії, які підлягатимуть видворенню з Криму, щоб структурувати цей процес і розуміти, які категорії будуть виселені в першу чергу. Юрист не виключає, що до процедури видворення можуть бути залучені країни-посередники.
Необхідно буде не просто механізм видворення організуватиБорис Бабін
«Не слід забувати, що держава-агресор та її утворення, які будуть сформовані на території держави-агресора, не будуть палати бажанням забирати цих людей, і необхідно буде не просто механізм видворення організувати, а ще й примусового їхнього доставлення на підконтрольні агресору території, зокрема, за посередництвом якихось третіх держав», – сказав він.
Юрист також зауважив, що частина цих людей щонайменше до видворення будуть потребувати мінімального гуманітарного забезпечення їжею.
«На це також слід закладати кошти та прописувати механізм витрат. Бо, згідно з чинним законодавством, цих людей не існує. Оце все слід робити зараз. Не після початку деокупації, а зараз», – наголосив Бабін.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України.
6 червня була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря.
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Україна стверджує, що станом на ранок 9 серпня 2023 року внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів: 503 дитини загинули та понад 1117 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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