Голова МВС Чехії розповів, скільки злочинів у його країні скоїли українці цьогоріч

Українці відповідальні за 4% злочинів, скоєних у Чехії цього року – ця цифра не є загрозливою, а тому недоцільно говорити про погіршення ситуації із криміналом через наплив біженців. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода сказав міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

«Кількість українців в Чехії перевищує 5 відсотків від усього населення, та при цьому українці несуть відповідальність тільки за 4 відсотки кримінальних дій у Чехії. Тобто це не є цифра, яка б вказувала на те, що існує якась ситуація з безпекою, яка драматично погіршується», – каже Ракушан.

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Водночас урядовець зазначає, що поодинокі кричущі випадки, які широко висвітлюють медіа, таки призводять до наростання антиукраїнських настроїв у чеському суспільстві.

Нагадаємо, раніше чеські ЗМІ повідомляли про побиття двох біженок з України у місті Пласи Плзенського краю Чехії. За даними журналістів, підозрюваний раніше неодноразово постив антиукраїнські меми та коментарі у соцмережах.

До того чеська поліція повідомила, що 18-річний українець імовірно зґвалтував і спробував вбити неповнолітню дівчину у Плзені. Правоохоронці зазначали, що підозрюваний українець не є біженцем, а і раніше проживав у Чехії.

Від початку війни з України до Чехії в’їхало понад 500 тисяч біженців, з них третина вже повернулася до України.