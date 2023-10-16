З Ізраїлю вилетів ще один евакуаційний рейс з українцями – посольство

Посольство України в Ізраїлі заявило про третій евакуаційний рейс, яким з аеропорту в Тель-Авіві до Бухареста вивозять 74 громадян України.



«Сьогодні, 16 жовтня, о 22:38 за місцевим часом, з аеропорту «Бен Гуріон» (Тель-Авів) до м. Бухарест (Румунія) відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України, більшість з яких жінки та діти», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в фейсбуці.

Перший евакуаційний авіарейс із громадянами України вилетів зі столиці Ізраїлю 14 жовтня. За даними МЗС, на борту було 207 громадян України, зокрема 63 дитини. Другим рейсом вдалося евакуювати 155 громадян – 107 жінок та 23 дітей.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що у Секторі Гази перебувають майже 260 українських громадян.

Наразі відомо про 11 громадян України, загиблих внаслідок нападу екстремістського угруповання «Хамас» на Ізраїль.

Уранці 7 жовтня бойовики «Хамасу» напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази.