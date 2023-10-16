Глава Пентагону розпорядився підготувати 2000 військових до можливої відправки до Ізраїлю – CNN

Міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився підготувати приблизно 2000 військовослужбовців до потенційного розгортання в Ізраїлі для надання допомоги у виконанні таких завдань як медична та матеріально-технічна підтримка, пише CNN з посиланням на чиновників.



За їхніми словами, розпорядження не означає, що війська однозначно будуть розгорнуті або виконуватимуть бойову роль, якщо їх відправлять до Ізраїлю.



Рішення про готовність до потенційного розгортання надійшов у той час, як армія США зміцнює свою присутність на Близькому Сході, включаючи розгортання другого авіаносця в східному Середземномор’ї та надсилання винищувачів ВПС у регіон.



Остін видав наказ у неділю ввечері та попросив служби та бойові команди повідомити, скільки військ вони можуть надати та звідки.



Немає планів прямої участі: офіційні особи США чітко дали зрозуміти, що пряма участь американський військ в будь-яких ізраїльських військових операціях проти «Хамаса» не планується.



Видання The Wall Street Journal першим повідомило про можливе розгортання військ до Ізраїлю.

Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупуванню наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Загинули 1400 людей, більшість із яких були цивільними. Ізраїль відповів бомбардуваннями Сектора Гази – загинули щонайменше 2670 людей, переважно мирних жителів. Понад мільйон людей покинули свої домівки, оскільки Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.