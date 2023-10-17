Рада безпеки ООН відкинула російську резолюцію щодо Гази без згадки про «Хамас»

Рада безпеки ООН відхилила російський проєкт резолюції з засудженням ескалації насильства на Близькому Сході, в тексті якого немає згадки про напад бойовиків екстремістського угруповання «Хамас» на Ізраїль, внаслідок якого загинуло понад 1300 ізраїльтян і близько двохсот людей захопили в заручники.

За російський проєкт проголосували п’ять країн-членів Ради безпеки ООН за необхідного мінімуму в дев’ять голосів. На підтримку документу виступили Росія, Китай, ОАЕ, Габон і Мозамбік. Проти – США, Велика Британія, Франція та Японія. Утрималися Албанія, Бразилія, Гана, Мальта, Швейцарія та Еквадор.

«Ми не можемо підтримати резолюцію, яка не засуджує терористичні атаки «Хамасу», – заявила постійна представниця Британії при ООН Барбара Вудворд.

У своєму проєкті Росія пропонувала закликати сторони до негайного припинення вогню, звільнення заручників і допуску гуманітарної допомоги до Сектору Гази, а також засудити будь-яке насильство і бойові дії щодо цивільного населення та всі акти тероризму.

Як пише Reuters, «Хамас» прямо згадувався і засуджувався у бразильському проєкті резолюції, який отримав ширшу підтримку і, як очікується, буде винесений на голосування Ради безпеки ООН увечері.

«Хамас», визнаний у США та ЄС терористичною організацією, раніше заявив, що «цінує позицію президента Росії Володимира Путіна» і вітає «зусилля Росії, спрямовані на припинення агресії».

Путін засудив блокаду Ізраїлем Смуги Гази і назвав «неприйнятними» заходи «військового і невійськового характеру» щодо регіону, при цьому зазначивши, що Ізраїль зазнав нападу та «має право на гарантування своєї безпеки».

Загалом російські офіційні особи і більшість прокремлівських коментаторів, як правило, критикують Ізраїль, але не висловлюються і на підтримку «Хамасу», а в ескалації конфлікту звинувачують насамперед США.

Росія підтримує відносини з «Хамасом»: вкотре делегація радикального угруповання побувала в Москві і була прийнята в МЗС Росії у березні цього року.