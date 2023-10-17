Колони з допомогою в Єгипті прямують до пункту перетину кордону з Газою

Колони з гуманітарною допомогою, які кілька днів чекали в Єгипті, 17 жовтня попрямували до прикордонного переходу Рафах з палестинським анклавом Сектором Гази, повідомили представники гуманітарних служб.

Територія Смуги Гази, що перебуває під блокадою, зазнає постійних ізраїльських бомбардувань відтоді, як 7 жовтня бойовики радикального угруповання «Хамас», які контролюють Газу, напали на Ізраїль, вбивши понад 1300 людей і захопивши близько 200 у заручники.

Досі Єгипет тримав контрольно-пропускний пункт Рафах закритим.

За даними представників гуманітарних служб, сотні інших вантажівок прямували вздовж прибережної дороги від єгипетського міста Ель-Аріш до Рафаха.

Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз запустить гуманітарний повітряний коридор до Сектору Гази через Єгипет.



«Палестинці в Газі потребують гуманітарної допомоги та допомоги.... Перші два рейси почнуться цього тижня», – сказала фон дер Ляєн журналістам під час регіонального балканського саміту в Тирані, повідомляє AFP.



Згідно з заявою Європейської комісії, в рамках операції будуть доставлені вантажі гуманітарним організаціям, які працюють у Газі. Перші два рейси перевезуть гуманітарний вантаж від ЮНІСЕФ, включно з речами для житла, медикаментами та наборами гігієни.

Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) 16 жовтня попередило, що нестача води в Смузі Гази змушує людей пити із забруднених джерел і може призвести до поширення захворювань.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що вода, паливо та електроенергія закінчаться протягом 24 годин, попередивши, що Ізраїль посилив блокаду.

Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Загинули понад 1300 людей, більшість із яких були цивільними. Ізраїль відповів бомбардуваннями Сектора Гази – загинули щонайменше 2670 людей, переважно мирних жителів. Понад мільйон людей покинули свої домівки у той час, як Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.

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