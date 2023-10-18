У ISW оцінили, як вплине на сили РФ використання Україною на фронті ракет ATACMS

Американський інститут вивчення війни (ISW) оцінив, які наслідки може мати для сил РФ застосування Україною американських ракет великої дальності ATACMS, про перше використання яких на полі бою повідомлялося напередодні.

«Ймовірно, США таємно передали системи ATACMS, щоб забезпечити оперативну раптовість українських сил, і загальний шок у російському інформаційному просторі свідчить про те, що Україна досягла бажаного ефекту… Українські удари з ATACMS по оперативно значущих російських аеродромах в Україні, ймовірно, змусять російське командування розосередити авіаційні засоби та відвести частину літаків на аеродроми, розташовані далі від лінії фронту», – йдеться в огляді аналітиків.

В ISW кажуть, що наповнена касетними боєприпасами версія ракет великої дальності ATACMS дозволить українським силам наносити удари по російських аеродромах і більш активно знищувати російські літаки та інші засоби.

«Російські військові послідовно демонстрували, що можуть адаптуватися до нових ударних можливостей України, але лише після того, як спочатку зазнають значних втрат від українських можливостей, до яких російське командування реально повинно було бути готовим», – кажуть американські експерти.

Аналітики продовжують: «Імовірне розосередження російської авіації на аеродромах окупованої території України та передислокація авіаційних засобів далі від лінії фронту, ймовірно, порушить підтримку російською авіацією оборонних зусиль і локальних наступальних операцій. Передислокація літаків на аеродроми, розташовані далі в тилу, ймовірно, вплине на час перебування російської авіації для підтримки операцій. Ймовірно, це буде особливо важливим для російських гвинтокрилів, які діяли на відносно невеликих ділянках лінії фронту протягом тривалого періоду часу, щоб знешкодити наступаючі механізовані українські сили на початку контрнаступу в червні та липні 2023 року».

Розосередження авіаційних засобів на більшій кількості аеродромів також, ймовірно, створить для Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії більші проблеми з координацією та забезпеченням, кажуть в ISW.

«Прибуття ракет великої дальності ATACMS також становить значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і, ймовірно, змусить російське командування вибирати між укріпленням існуючих складів або подальшим розосередженням складів по всій окупованій Україні», – кажуть експерти.

Повідомляється, що російський інформаційний простір висловив побоювання щодо використання ATACMS, і занепокоєння Росії щодо можливості майбутніх ударів, «ймовірно, вплине на ухвалення рішень Росією поза межами нинішньої здатності України підтримувати регулярні удари ATACMS».

В ISW зазначають, що «Україна, ймовірно, отримала лише обмежену кількість ATACMS, і їй знадобиться більше, якщо вона хоче підтримувати та посилювати цей початковий ефект» від ударів.

Українські військові 17 жовтня вперше використали надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України. Про це написала західна преса, а потім використання ЗСУ ракет ATACMS підтвердив Білий дім. За повідомленнями, військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську.

Українські Сили спеціальних операцій (ССО) вдень 17 жовтня підтвердили проведення нічної операції в Бердянську та Луганську, яка призвела до «значних втрат» російської сторони. За їхніми даними, сили РФ втратили девʼять вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені.