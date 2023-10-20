Нові дані про втрати РФ: за добу ще 1380 військових та 55 танків

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 292 060 своїх військових, зокрема 1380 – за останню добу, заявив вранці 20 жовтня Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, у командуванні навели такі дані про втрати РФ:

танків – 5047 (+55 – за минулу добу)

бойових броньованих машин – 9557 (+120)

артилерійських систем – 7012 (+29)

РСЗВ – 822 (+4)

засобів ППО – 548

літаків – 320

вертольотів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5326 (+8)

крилатих ракет – 1535 (+1)

кораблів/катерів – 20

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 9370 (+33)

спеціальної техніки – 985

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона», які ведуть підрахунок смертей російських військовослужбовців на основі відкритих даних, встановили імена понад 33 тисячі загиблих. Реальна кількість загиблих імовірно вища.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.