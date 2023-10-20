Хорватія передала Україні гелікоптери Мі-8, йдеться в стенограмі Міністерства оборони США.

Інформацію щодо передачі гелікоптерів підтвердили міністр оборони США Ллойд Остін та його хорватський колега Маріо Банозич під час зустрічі в Пентагоні.

Остін висловив подяку Хорватії за їхню підтримку України та наголосив на важливості цього внеску. Він зазначив, що «ця підтримка охоплювала гелікоптери Мі-8 та іншу військову техніку».

Міністр Банозич додав, що «ця підтримка України в боротьбі проти російської агресії вказує на готовність відкинути розбіжності та спрямувати зусилля на майбутнє». Він також наголосив на «важливості лідерства та спільних зусиль для майбутніх поколінь».

Раніше стало відомо, що Хорватія надала Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 30 мільйонів євро.

22 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем на полях саміту «Україна – Балкани» в Афінах. Сторони говорили про ситуацію на війні, наступ українських військових, а також транспортування зерна.