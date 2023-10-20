Ракети ATACMS застосовуватимуться у межах території України – Пентагон

Балістичні ракети ATACMS, передані США, застосовуватимуться «виключно в межах території України», зазначив під час брифінгу представник Пентагону генерал Патрік Райдер.

«Я не можу вдаватися в деталі щодо кількості ATACMS, які ми передали Україні. Однак, як і всі інші системи та обладнання, які ми поставили, були підкріплені запевненнями, що вони будуть використовуватися в рамках суверенної України з метою повернути назад та захистити суверенну українську територію»,–- заявив Райдер.

За його словами, США «найближчим часом» продовжать консультації з Україною, а також союзниками та партнерами, щоб «забезпечити Україну всім необхідним для захисту від агресії РФ».

Раніше цього тижня в Білому домі офіційно підтвердили надання Україні балістичних ракет ATACMS.

За словами прессекретарки Білого дому Адрієнн Вотсон у коментарі журналістам, ракети, які «здатні працювати на радіусі до 165 км», були передані в рамках «постійної підтримки народу України».