Зеленський повідомив про переговори з Байденом напередодні його звернення до нації

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом.



Зеленський подякував Байдену за ефективне виконання нещодавніх оборонних домовленостей.



«Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою. Обговорили подальше посилення наших далекобійних спроможностей. Поінформував про нещодавній закон про політично значущих осіб, ухвалений українським парламентом для просування реформ та початку переговорів про вступ до ЄС», – йдеться у повідомленні українського президента в телеграмі.

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Повідомляється, що співрозмовники також обговорили наступні спільні кроки у просуванні Формули миру.

Білий дім наразі подробиць цієї розмови на наводить.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден у четвер виступить зі зверненням до нації, у якому планує говорити про реагування Штатів на ескалацію на Близькому Сході та продовження допомоги Україні. Промова Байдена запланована на 20:00 за місцевим часом. (3 година ночі 20 жовтня за Києвом).

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Західні ЗМІ 18 жовтня повідомили, що президент США проситиме у Конгресу спільний пакет на суму 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та забезпечення безпеки на кордоні між США та Мексикою. Очікується, що Байден попросить Конгрес ухвалити законопроект про додаткові витрати протягом кількох днів.