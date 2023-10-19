«Час авіації і далекобійних ракет» – у Зеленського не очікують скорочення підтримки України

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що «зміна фокуса уваги у медіа» на війну на Близькому Сході не позначиться на підтримці України.

«Багато друзів України сьогодні щиро хвилюються, що загострення подій на Близькому Сході може забрати увагу союзників і зменшити підтримку України. Я набагато оптимістичніший. Зміна фокуса уваги в медіа прибере зайву політизацію війни (коли підтримка стає предметом внутрішніх політичних процесів) і дасть змогу розблокувати дорогу правильним рішенням», — заявив Подоляк.

«Час продемонструвати непохитність підтримки України на всіх рівнях. Час авіації. Час далекобійних ракет», – додав радник голови офісу Володимира Зеленського.

Раніше цього тижня в Білому домі офіційно підтвердили надання Україні балістичних ракет ATACMS.

За словами прессекретарки Білого дому Адрієнн Вотсон у коментарі журналістам, ракети, які «здатні працювати на радіусі до 165 км», були передані в рамках «постійної підтримки народу України».