Байден проситиме у Конгресу 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню – ЗМІ

Президент США Джо Байден проситиме у Конгресу спільний пакет на суму 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню, забезпечення безпеки на кордоні між США та Мексикою, повідомили агенції Reuters та AFP з посиланням на свої джерела.



Як пише Reuters, багато хто очікує, що Байден попросить Конгрес ухвалити законопроект про додаткові витрати протягом кількох днів.



Лідери Сенату США раніше 17 жовтня заявили, що очікують, що Байден надішле їм запит до кінця цього тижня про надання мільярдів доларів допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також для безпеки на кордоні США.



Два джерела сказали Reuters, що запит стосувався фінансування на цілий рік.

Джерело в Конгресі, знайоме із запитом, повідомило, що Ізраїль попросив 10 мільярдів доларів у відповідь на напад бойовиків «Хамас». Згідно з 10-річною угодою, яка почалася в 2016 році, Ізраїль вже отримує від Сполучених Штатів 3,8 мільярда доларів на рік.



Конгрес уже схвалив 113 мільярдів доларів на безпекову, гуманітарну та економічну допомогу Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.



Bloomberg першим повідомив про цифру в 100 мільярдів доларів.

Днями радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація Байдена проситиме Конгрес надати понад два мільярди доларів на допомогу Україні й Ізраїлю. Він не назвав точної суми, зазначивши, що вона «буде значно більшою».