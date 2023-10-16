Єллен на зустрічі Єврогрупи: «ми не можемо дозволити Україні програти з економічних причин»

Європа досягла значного прогресу в економічному відновленні після пандемії, попри російську війну в Україні – про це заявила міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен 16 жовтня на зустрічі міністрів фінансів країн Єврогрупи в Люксембурзі.

У своїй промові вона згадала два пріоритети співпраці Євросоюзу і США: підтримка України та «відповідні економічні відносини з Китаєм».

Єллен вказала на підтримку, яку Україні надали США і ЄС, а також зазначила, що побачила «на власні очі» важливість західної допомоги під час свого візиту до Києва.

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«Економічна допомога зміцнює тил – українські школи, служби швидкого реагування, лікарні та інші базові служби – щоб дозволити нашим зусиллям підтримати опір України на передовій. Як я вже казала раніше, ми не можемо допустити, щоб Україна програла війну з економічних причин, коли вона вже продемонструвала здатність досягати успіху на полі бою», – заявила вона.

Міністерка фінансів заявила, що адміністрація Байдена віддана допомозі Україні «стільки, скільки буде потрібно». Вона також привітала плани Євросоюзу надати Україні 50 мільярдів євро для економічної стійкості та відбудови.

У вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні на «швидку» відбудову вже спрямували понад 60 мільярдів гривень.