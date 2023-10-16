Спецпредставниця США з відновлення України розповіла, чим буде займатися на посаді

Спеціальна представниця Сполучених Штатів з відбудови України Пенні Пріцкер прокоментувала пріоритети своєї роботи на посаді на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Я працюю з українським урядом, щоб підтримати відкриття експортних ринків, мобілізацію прямих іноземних інвестицій та прискорення економічного відновлення», – заявила вона.

Пріцкер додала, що також координує зусилля з формування пріоритетів донорів за допомогою Міжвідомчої платформи координації донорів в Україні.

«Під час цієї та майбутніх поїздок сюди я буду продовжувати налагоджувати стосунки між ключовими представниками інвестиційного сектору США, українським урядом і лідерами українського бізнесу», – сказала представниця Сполучених Штатів.

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У ході першого візиту до України на своїй посаді Пенні Пріцкер провела зустрічі, зокрема, з представниками української влади, Американською торговельною палатою, Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, Президією Конгресу місцевих і регіональних влад.

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула з першим візитом до Києва раніше 16 жовтня.

Президент США Джо Байден 14 вересня оголосив про призначення Пенні Пріцкер на посаду спецпредставника з питань економічного відновлення України. Як заявили у Білому домі, працюючи в тісному контакті з українським урядом, союзниками, міжнародними фінансовими установами, Пріцкер керуватиме зусиллями США, щоб допомогти відновити українську економіку.