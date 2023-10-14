У США виборці-республіканці чують «божевільні речі про Україну» – Том Маліновський

У Сполучених Штатах є цілеспрямована кампанія у соцмережах, через яку деякі республіканці у Конгресі побоюються публічно озвучити власні щирі переконання у необхідності підтримувати Україну, вважає колишній конгресмен США Том Маліновський.

На загрозі дезінформаційного впливу на виборців наголосили учасники дискусії у вашингтонському центрі «Атлантична рада», де йшлося про ситуацію в Конгресі США та фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.

Ексконгресмен США Том Маліновський каже, що причиною проблеми є позиція, за його словами, республіканців та лідера партії, які «не озвучують вдумливої критики», а просто заохочують людей [протидіяти підтримці України – ред.].

Соцмережі у США: шквал однотипних коментарів проти Зеленського і України

«У моєму окрузі, який був більше республіканським, ніж демократичним, у перший рік війни майоріло більше прапорів України, ніж прапорів за [Дональда] Трампа. Люди обирали моральний аргумент», – каже Маліновський.

Натомість зараз, за його словами, підтримка частково падає і це «не тому, що бракує промови президента Байдена», а через позицію «нечисленного, але зростаючого» крила республіканців у Конгресі США, заохочуваних їхнім лідером.

За спостереженнями політика, у соцмережах зросла кількість злісних коментарів до будь-якого проукраїнського контенту. Там лунають суперечливі заяви, наприклад, на адресу президента України Володимира Зеленського – одночасно у тому, що він нацист, комуніст або єврей.

Дилема республіканських політиків: особиста думка та очікування виборців

Маліновський зазначає, що є чимало членів Палати представників, які хочуть підтримати Україну, розуміючи суть війни та стратегічну і моральну доцільність такої підтримки.

Маккарті довів, що ви можете зробити щось двопартійне в Палаті представників, що буде корисним для країни. І ви будете за це звільнені

«Але вони стурбовані тим, що станеться на їхніх республіканських праймеріз, де майже більшість людей, які голосуватимуть – це ті, хто чують лише ці божевільні речі про Україну», – сказав Маліновський про аудиторію симпатиків Республіканської партії.

«Політична реальність для цих людей жахлива», – каже ексконгресмен про республіканців у Палаті представників. Як приклад, він наводить звільнення з посади спікера Кевіна Маккарті: «Він довів, що ви можете зробити щось двопартійне в Палаті представників, що буде корисним для країни. І ви будете за це звільнені».

Є багато членів Конгресу, хто у приватній розмові озвучує щиру підтримку України, але потім, з політичних міркувань, не може собі дозволити сказати це публічно

Крім того, за словами політика, навіть якщо президент США Джо Байден «виступить з блискучою, красномовною промовою та викладе стратегічну аргументацію на користь підтримки України», ці виборці «будуть лише ще більше «проти», тому що Джо Байден «за».

Згоду з озвученими аргументами Тома Маліновський висловив і Джонатан Кац, старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла (США).

«Є багато членів Конгресу, хто у приватній розмові озвучує щиру підтримку України, але потім, з політичних міркувань, не може собі дозволити сказати це публічно», – запевняє Кац.

Він також помітив ситуацію у соцмережах, про яку говорив Маліновський, та висловив занепокоєння, що через такі цілеспрямовані дезінформаційні кампанії під загрозою опиниться і допомога Україні, і Ізраїлю, проти якого також розпочався шквал критичних коментарів.

«Це хвилює мене, і це повинно хвилювати інших», – каже Кац про дезінформаційні загрози посеред американців і зокрема їхній вплив на політику на найвищому рівні.