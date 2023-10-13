Залужний провів першу розмову з новим командувачем армії США: йшлося про потреби ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України провів першу розмову з новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

«Передусім детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани», – зазначив Залужний за підсумками перемовин.

За інформацією головнокомандувача ЗСУ, також співрозмовники обговорили «нагальні потреби ЗСУ в засобах протиповітряної оборони, артилерійських системах та снарядах».

«Подякував за черговий пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні», – зауважив головнокомандувач.

Сторони також окремо зупинилися на питанні підготовки українських військовослужбовців та відновлення підрозділів.

«Браун запевнив у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією», – підсумував Залужний.

11 жовтня США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги в розмірі 200 мільйонів доларів.

26 вересня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів «підсумкову» телефонну розмову з командувачем Об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Марком Міллі, який завершив свою роботу на посаді.