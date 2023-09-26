Залужний провів останню розмову з Міллі перед його відставкою

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів «підсумкову» телефонну розмову з командувачем Об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Марком Міллі, який завершує свою роботу на посаді. Про це він повідомив в своєму Телеграмі 26 вересня.

«Під час перемовин з боку партнерів був присутній генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Об’єднаний комітет начальників штабів США. Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних Сил України в боротьбі з російською агресією», – заявив він.

Залужний додав, що обговорив зі співрозмовниками ситуацію на фронті та розповів про перебіг оборонних і наступальний операцій.

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«Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед», – додав головнокомандувач.

Він також розповів про основні потреби української армії в засобах протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасах. Він подякував генералу Міллі за «службу для нашої країни».

Марк Міллі очолив Об’єднаний комітет начальників штабів США 1 жовтня 2019 року. Це найвища військова посадова особа Збройних сил США. Очільники Об’єднаного комітету призначаються на чотирирічний комітет, відтак Міллі незабаром завершує свою роботу на цій посаді.