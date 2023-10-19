Ми вже маємо всі типи зброї, які хотіли, далі йтиметься про розширення – Кулеба про надання ATACMS

Сполучені Штати готові надавати Україні ракети ATACMS постійно – цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 19 жовтня в ефірі «1+1».

Він ствердно відповів на питання журналістки про те, чи Україна буде отримувати ракети на постійній основі.

«Це (надання ракет – ред.) прямий результат домовленості президента Зеленського і президента Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня. Бачите, менше місяця пройшло, і ми бачимо конкретний результат. Якщо прочитати між рядків виступ президента після зустрічі з Байденом, з нього можна було зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення. а з важливих рішень можливе тільки це. Тому дякуємо», – сказав Кулеба.

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На питання про обмеження дальності ракет голова МЗС звернув увагу на те, що Україна початково отримувала відмови на всі свої запити щодо західного озброєння, але переговори зрештою завершуються успіхом:

«Ми вже маємо всі типи зброї, які хотіли, в своєму розпорядженні. Тепер йтиметься про розширення кількості, дальності, модифікації і всього іншого».

Кулеба також згадав про підготовку до надання Україні винищувачів F-16. Він назвав єдиними умовами для отримання літаків завершення тренування українських пілотів і підготовку інфраструктри.

«Оптимістичний сценарій – десь перша половина наступного року», – додав міністр.

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Українські військові 17 жовтня вперше використали надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України. Про це написала західна преса, а потім використання ЗСУ ракет ATACMS підтвердив Білий дім. За повідомленнями, військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську.

Українські Сили спеціальних операцій 17 жовтня підтвердили проведення операції в Бердянську та Луганську, вказавши, що сили РФ втратили девʼять вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені. Російська сторона про втрати офіційно не писала.