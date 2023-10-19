Втрати РФ в Авдіївці. Куди дістане ATACMS? Байден в Ізраїлі. Бізнес укриває податки?

Чи дістане ATACMS до Кримського мосту?

Насипи по коліно та кілька невеликих бетонних плит. Рух «АТЕШ» розповів, які споруди будують окупанти в окупованій Євпаторії.

В Міноборони Росії тим часом знову кажуть про атаку на окупований півострів ракетами.

Розбираємось в останніх заявах щодо ситуації в Криму.

Перегрупування російських військ. До чого готуються?

Армія Росії проводить перегрупування на Авдіївському напрямку. Про це кажуть в Силах оборони Таврійського напрямку. До чого такі дії можуть призвести у майбутньому?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

Заяви Путіна про Чорне море, США і Україну

Президент Росії Путін заявив, що російські літаки МіГ-31 вестимуть постійне патрулювання в небі над Чорним морем. Мовляв, це відповідь на все більше «втягування США у конфлікт в Україні». Чим патрулювання цих літаків може загрожувати Україні?

Байден в Ізраїлі: що вирішують?

Президент Сполучених Штатів Джо Байден перебуває з візитом в Ізраїлі. Він заявив 18 жовтня, що ознайомлений із даними Міністерства оборони США, які підтверджують, що палестинські бойовики, а не Ізраїль, винні в нищівному ударі по лікарні в місті Газа. Про це 18 жовтня повідомляє агенція France-Presse.

На запитання журналістів у Тель-Авіві, що змусило його до таких тверджень, Байден відповів: «дані, які мені показало моє оборонне відомство». Все головне на цей час про візит президента США до Ізраїлю на тлі війни із угрупованням «Хамас».

БЕБ у Львові перевіряє холдинг FEST. Чому?