Під час нападу на Ізраїль лідери «Хамасу» дзвонили у Москву: ізраїльський дипломат про роль Росії і значення візиту Байдена

Президент США Джо Байден перебуває з візитом в Ізраїлі. «Історичний візит», як його назвали експерти, відбувається на тлі оголошеної Ізраїлем війни визнаному терористичним у США , ЄС і Великій Британії угрупованню «Хамас».

Бойовики «Хамасу» 7 жовтня атакували Ізраїль, убивали цивільних, зокрема дітей, захопили заручників.

Ізраїль завдав ударів у відповідь по Смузі Гази і оголосив, що готується до наземної операції та закликає палестинців покинути територію, яку контролює «Хамас».

В ООН вважають це неможливим, оскільки там проживають близько 1,1 мільйона людей.

Президент США оголосив про виділення гуманітарної допомоги на суму 100 мільйонів доларів для палестинців в Секторі Гази, і на Західному березі річки Йордан. Байден наголосив, що якщо допомогу вкрадуть бойовики угруповання «Хамас», це доведе, що вони не репрезентують інтереси мирних палестинців.

Натомість, влада Ізраїлю заявила, що не дасть надсилати гуманітарну допомогу в Сектор Гази зі своєї території, поки «Хамас» не відпустить заручників. Але Ізраїль не перешкоджатиме передачі допомоги з Єгипту, з яким межує Сектор Гази.

Про мету і значення візиту президента США до Ізраїлю, та про питання, які обговорюються із ізраїльською владою Радіо Свобода розпитало в ефірі програми Свобода Live із Аркадієм Міл-Маном, ізраїльський дипломатом, колишнім послом Ізраїлю у Росії.

– Раніше в Білому Домі заявляли, що Байден ставитиме жорсткі питання ізраїльським лідерам, але як друг. Про що мова? І, власне, які подробиці зустрічі і розмов вже відомі?

– Історичний візит, бо президент сам особисто вирішив приїхати до Ізраїлю висловити солідарність. Нам дуже важлива його моральна підтримка і, безумовно, йшлося також про деякі види зброї та допомоги, яка нам необхідна в даний момент. У нас просто не вистачає його. До речі, частина зброї, на яку ми розраховували свого часу і які були на наших складах. Воно належало американцям, і було віддано на війну в Україні для української армії. Тому це також ще одна така історія, яка поєднує наші долі і створює взаємозалежність між нами.

Візит Байдена – це історичний візит, тому що президент сам особисто вирішив приїхати до Ізраїлю, висловити солідарність, нам дуже важлива його моральна підтримка. І також мова йшла про якихось різних військ і допомоги, які нам потрібні в даний момент.

– Ось серед цих жорстких можливих питань не йшлося про те, що Ізраїль виявився не готовим до вторгнення бойовиків угруповання «Хамас»? Ну і багато говорять про гуманітарну ситуацію в самому секторі Гази, а чи йшлося про це?

– Сфокусована мова була також на питання гуманітарної допомоги Сектору Гази, що повинно відповідати міжнародному праву. І зробити так, щоб не трапилося чергова гуманітарна катастрофа, яка нікому не потрібна. Ні нам не потрібна, ні Єгипту не потрібна. І самим палестинцям, які не підтримує «Хамас» не потрібна. Кому потрібна ця катастрофа? Ця катастрофа потрібна терористичному угруповуванню «Хамас», терористичній організації Ісламський Джихад і, відповідно, тим жителям Гази, які підтримують цих терористів і самі, напевно, є терористами.

Вони безумовно хочуть створити гуманітарну катастрофу, щоб знову в чомусь звинуватити Ізраїлю звинуватити весь світ і уникнути відповідальності. Про це йшла мова.

Домовленості наступні: є спеціальний коридор для проїзду допомоги вантажівок з території Єгипту в Рафах та Ізраїль погодився, щоб з цієї території було доставлено в південну частину Сектору Гази продукти, медикаменти та інші речі пов'язані з гуманітарною допомогою. Ми попередили, що якщо ця допомога потрапить до «Хамасу» руки, то ми просто її знищимо. Це допомога виключно для цивільного населення, яке не пов'язане з бойовими діями та не бере участі у терорі «Хамасу».

– Не секрет, ось і ми про це вже говорили, що багато країн Близького Сходу звинуватили в атаці Ізраїль. Що зараз відомо про цю атаку. Які підстави Ізраїлю стверджувати, що ця ракета була «Хамасу»?

– Це ракета не «Хамасу» була, а ісламського джихаду, іншої терористичної організації, яка також бере участь у цій війні. Справа в тому, що і Ісламський джихад, і «Хамас» розміщують своє озброєння у звичайних будинках, де живуть звичайні жителі Гази, в лікарнях, в дитячих садках і навіть в офісі UNRA (Адміністрація допомоги та відновлення Об'єднаних Націй), це спеціальне агентство Об'єднаних Націй, яке займається питанням біженців. І навіть там вони теж ховали свою зброю.

Що сталося? Звичайно ж, одразу палестинська сторона звинуватила нас, і одразу всі почали, приходити на якісь там демонстрації та влаштовувати біля наших консульств та посольств різні, скажімо так дії, які викликають справді нашу стурбованість. Що сталося? Сталося, що ісламський джихад випустив ракету. З усіх ракет, які вони випускали по нашій території 13% не злітали або злетіли і приземлилися, і бомбила, власне, територію сектору Гази.

Ось це одна з тих ракет, які з цих 13%. Як ми це знаємо? Через наступні дані. По-перше, у нас є знімки супутникові, які показують, що було поряд і що є в цьому районі саме Гази біля цієї лікарні. Другий момент: ми перехопили телефонні розмови бойовиків по їхньому внутрішньому зв'язку, і там чітко вони говорять про те, що вони самі влучили у лікарню.

Третє. Після того, як наші бомби вибухають у секторі Гази, має бути велика вирва. Це спеціальні бомби, і за цими вирвами ми підраховуємо ефективність нашого влучення. Навколо цієї лікарні, у самій лікарні немає жодної вирви. Далі, якби це була наша бомба, то наші бомби у такий спосіб бомбардують ці будинки, що ці будинки повністю руйнуються. Причому вони руйнуються таким чином, що вони падають всередину, щоб не нашкодити іншим будинкам.

Це спеціальні бомби, які з різних боків, знизу вони залітають, згори, і будівля складається. От і все. Цього не сталося. Четвертий момент. Палестинці одразу сказали, що там 1000 вбитих. Сьогодні вже палестинське, чи «Хамасівське» міністерство охорони здоров'я, чи агентство з охорони здоров'я, вже сказали, що 471. Тобто цифри – що хочемо, те і говоримо.

Далі. Ми показали документи Пентагону, де не було жодних вильотів наших літаків саме в цьому місці, і не було жодних бомбардувань у цьому місці.

Міністр закордонних справ Британії вже заявив, що всі поспішили звинуватити Ізраїль, коли насправді йдеться про бомбардування терористами власного населення. Ну ось тепер хочете вірте тепер, хочете ні, нам зрозуміло, що ті, хто проти Ізраїлю, ті, хто не визнає наше існування і далі стверджуватимуть, що ми найгірші у світі. Тільки звірячі напади, які здійснили терористи «Хамасу», на кшталт тих звірячих нападів, які чинить російська армія в Україні. Тому нам відповідь зрозуміла.

– Ви сказали про занепокоєння, яке Ізраїль відчуває у зв'язку з цими заворушеннями біля посольства Ізраїлю в різних країнах. Як відомо, Рада Нацбезпеки навіть застерігає своїх громадян від поїздок до Туреччини та Марокко. Чи наразі вдається Ізраїлю підтримувати нормальні дипломатичні відносини з іншими країнами Близького Сходу? Яка комунікація зараз відбувається з іншими країнами?

– Я додам до вашого коментаря, що, наприклад, посольство Саудівської Аравії в Бейруті вже попросило всіх своїх громадян виїхати з Лівану. Отже, арабські країни самі розуміють, хто терорист і що відбувається. Контакти є, контакти постійно здійснюються. Зрозуміло, що у такий період напруженості ці контакти здійснюється по особливому. Ми розуміємо, що наші арабські сусіди, з якими ми у мирних відносинах, також розуміють це.

Але, безперечно, всіх турбує ця ескалація. У нас прямий контакт із єгиптянами, де йде постійний обмін думками. І я думаю, що останні домовленості, які були здійснені під час візиту президента Байдена одразу допоможуть нам далі просуватися. І та гуманітарна допомога, яка піде з Єгипту до південної частини сектору Гази, сприятиме продовженню діалогу між нами та єгиптянами, наприклад. У нас діалог і з йорданцями, і з Арабськими Еміратами.

Звісно, це все напружено. І, звичайно, всіх хвилює, як це буде. Побачимо.

– Як у колишнього посла Ізраїлю в Росії я не можу вас не запитати про інформацію, яка оприлюднила депутат Кнесет – це про те, що нібито Росія передає зброю «Хамасу». Про це раніше заявляла і українська розвідка. Чи закриватиме Ізраїль очі на такі факти, якщо вони підтвердяться? Бо ми бачимо, що реакція Кремля на дії «Хамасу» не є засуджуючими, там закликають сісти за стіл перемовин. Чи важливо для Ізраїлю те, що на офіційному рівні Москва ніяк не засуджує таких дій?

– Ну, звичайно, це засмучує. І це однозначно показує справжнє обличчя Кремля. Росія зайняла, на мою думку, антиізраїльську позицію. Вона підтримує «Хамас». І чому вона підтримує «Хамас»? Вже існує вісь зла: Росія, Іран, «Хезболла» , «Хамас». Ось ці терористичної організації. Ще там Північна Корея і десь там Афганістан поруч із Талібаном. Ось це – вісь зла. Вона має чітку мету зробити все, щоб привести до хаосу, щоб увага, яка приділяється війні в Україні, тепер перейшла на Ближній Схід.

Тому, незважаючи на свої такі миротворчі промови і декларації Путіна все одно ціль у них – дестабілізувати у нас обстановку і зробити все, щоб тут тривало ескалація. Це безпосередньо служить їхнім інтересам. Тому тут усім уже все зрозуміло. Зброю, дійсно, яка там було, вироблено або зроблено за російською ліцензією. Частина, безумовно, прийшла з Ірану, частина вироблена за російською ліцензією. У самому Секторі Гази – це автомати Калашникова.

Тому Росія знала, що вона робила, коли давала ліцензію цій терористичної організації. Навіть через півгодини після початку цього звірячого нападу на Ізраїль лідер «Хамасу» зателефонували до Москви, для того, щоб їх поінформувати про обстановку, і вони самі говорили, що Росія знала про підготовку наступу. Це вони самі казали, це я цитую лідерів «Хамасу».

І другий дуже важливий момент. Москва висловила підтримку та симпатії ось цим звірячим діянням, які робили терористи «Хамасу» на нашій території, що це схоже на Бучу, Ірпінь. Тут «рибак рибака бачить здалеку».