Група протестувальників зайняла будівлю Конгресу США і вимагає припинення вогню в Газі

Щонайменше сто протестувальників зайняли будівлю Конгресу США в середу, закликаючи законодавців та адміністрацію Джо Байдена домагатися припинення вогню в Газі, яка зазнає авіаударів Ізраїлю після нападу бойовиків «Хамасу», повідомляє AFP.



Одягнені в чорні футболки вони тримали великі банери з написом «Припинення вогню» і «Хай живе Газа».

Поліція Капітолію заявила, що протести всередині будівлі заборонені, і кілька демонстрантів були заарештовані.



«Ми попередили протестувальників, щоб вони припинили демонстрацію, і коли вони не підкорилися, ми почали їх арештовувати», — йдеться в заяві поліції Капітолію США в соцмережі X, раніше відомій як твіттер.



Протест організувала єврейська антисіоністська організація «Єврейський голос за мир».



Перед початком сидячої демонстрації сотні людей зібралися на National Mall біля Капітолію, вимагаючи від адміністрації Байдена закликати до припинення вогню.