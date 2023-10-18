Байден: дані США свідчать про непричетність Ізраїлю до удару по лікарні в Газі

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив 18 жовтня, що ознайомлений із даними Міністерства оборони США, які підтверджують, що палестинські бойовики, а не Ізраїль, винні в нищівному ударі по лікарні в місті Газа. Про це 18 жовтня повідомляє агенція France-Presse.

На запитання журналістів у Тель-Авіві, що змусило його до таких тверджень, Байден відповів: «дані, які мені показало моє оборонне відомство».

Раніше підконтрольне угрупованню «Хамас» міністерство охорони здоровʼя Сектора Гази заявило, що внаслідок ізраїльського удару по лікарні в місті Газа загинули щонайменше 500 людей. Незалежного підтвердження цих повідомлень немає.

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що провела розслідування і дійшла висновку, що причиною вибуху стало влучання ракети, випущеної палестинськими бойовиками. Крім того, ізраїльські військові також заявили, що ракета поцілила не в саму будівлю лікарні, а поряд із нею.

Після вибуху в лікарні у Секторі Гази з країн Близького Сходу були повідомлення про масові протести з антиізральськими та антиамериканськими гаслами. Акції пройшли у Лівані, Йорданії, Ірані.

Лідери країн ЄС та Єврокомісії засудили вибух у лікарні в Газі. Вони, однак, на відміну від керівників низки арабських країн і держав Близького Сходу, не звинуватили в цьому Ізраїль.

МЗС Росії назвало подію «воєнним злочином», при цьому прямих звинувачень у бік Ізраїлю немає. Росія та Об’єднані Арабські Емірати запросили на вечір 18 жовтня екстрене засідання Ради безпеки ООН з цього приводу.