Посольство України в Ізраїлі відреагувало на публікацію Радіо Свобода: «мова про безкоштовні евакуаційні рейси не йшла»

Посольство України в Ізраїлі у коментарі Радіо Свобода стверджує, що «в жодній комунікації Посольства не йшла мова про безкоштовні евакуаційні рейси» для українських громадян, зокрема біженців від російсько-української війни.

Так у посольстві відреагували на твердження однієї із українських біженок, яке прозвучало в ефірі програми Свобода. Ранок, що після нападу «Хамасу» і оголошення Ізраїлем війни, «з’явилося оголошення на сайті консульства України в Ізраїлі, що буде евакуаційний рейс, яким можуть скористатися українці. І він буде безкоштовним».​

Радіо Свобода наводить повністю коментар, отриманий від Посольства Ізраїлю в Україні:

«Після того як відбулась терористична атака «Хамасу» на міста та кібуци, розташовані на півдні Ізраїлю, Посольство України оперативно розпочало процедуру підготовки до евакуації громадян України.

Посольство України та Міністерство закордонних справ відреагувало на запит українців, що масово погоджувались на платну евакуацію (близько двох з половиною тисяч заявок), про що було відповідно зазначено у формі-згоді, яку також погодила громадянка О. Соколовська.

В жодній комунікації Посольства не йшла мова про безкоштовні евакуаційні рейси.

Посольство України почало роботу над пошуками авіаперевізників, що були готові летіти до Ізраїлю, незважаючи на відміну рейсів ключовими авіакомпаніями.

Посольство України та МЗС України домовились про рейс за одну з найменш можливих цін на ринку авіаквитків в Ізраїлі, а саме 415 євро на особу.

Українські консули в Ізраїлі у співпраці з колегами з Румунії організували безкоштовне житло та трансфер вразливих категорій громадян України, в тому числі пані Оксану Соколовську та трьох її малолітніх дітей до готелю.

Відповідно, надана пані Оксаною інформація про волонтерські організації з Фейсбуку, що допомагали їй у поселенні та трансферах, максимально не відповідають дійсності.

Посольство України продовжує працювати у пошуках партнерів, що погодяться за мінімальними цінами допомогти українцям залишити територію Держави Ізраїль».

Українська біженка, на заяви якої відреагували в Посольстві України в Ізраїлі, це Оксана Соколовська, мати трьох дітей, адвокатка. Вона розповіла Радіо Свобода, що разом із дітьми вилетіла першим евакуаційним рейсом із Ізраїлю і сказала, що змушена була купувати квитки на літак для себе і трьох дітей по 415 євро за кожен, незважаючи на те, що ці рейси називають евакуаційними.

Разом із тим, зауважила Соколовська, що на той момент ціна квитків на комерційні рейси сягала уже 2000 євро.

Із Ізраїлю Соколовська прилетіла в Румунію, і станом на 16 жовтня жила там з дітьми в готелі, шукаючи квитки на потяг чи автобус, щоб повернутися в Україну.

Із України Соколовська разом із дітьми виїхала наступного дня після початку повномасштабного вторгнення Росії, і поїхала до Ізраїлю. Під час нападу «Хамасу» вона жила в місті Рішон Лі Цеон.

Розповідь Оксани Соколовської можна прочитати тут: «Крутіться, як хочете». Історія українки, яка вилетіла з Ізраїлю першим евакуаційним рейсом

Інтерв'ю із Надзвичайним і повноважним послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком читайте тут: Як рятують українців з Ізраїлю та Сектора Гази. Деталі від посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука

Зранку 7 жовтня угруповання «Хамас», яке визнане терористичним у США, Великій Британії та країнах ЄС, завдало масованого ракетного удару по багатьох ізраїльських містах. Одночасно, бойовики «Хамасу» захопили контрольно-пропускний пункт «Ерец», у багатьох місцях прорвалися через кордон і проникли до прикордонного міста Сдерот на півдні Ізраїлю та атакували цивільне населення прикордонних кібуц. Бойовики також убили учасників музичного фестивалю і захопили заручників. Ізраїль стверджує, що «Хамас» цілеспрямовано вчинив напад на цивільних, убиваючи беззбройних людей, зокрема дітей. Повідомляють, що в результаті нападу загинуло понад 1300 ізраїльтян, більшість із яких – цивільні.

Ізраїль відповів обстрілом Сектора Гази, заявляючи, що цілить по місцях перебування бойовиків «Хамасу» – загинули щонайменше 2670 людей, переважно мирних жителів. Понад мільйон людей покинули свої домівки у той час, як Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.

У Смузі Гази є також громадяни України. Радіо Свобода розпитало про можливості для їхньої евакуації посла України в Єгипті Миколу Нагорного: