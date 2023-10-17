Зеленська: відомо про загибель 13 українців внаслідок нападу «Хамасу» на Ізраїль

Дружина президента України Олена Зеленська провела телефонну розмову з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог 17 жовтня, повідомляє Офіс президента.

Під час розмови Зеленська висловила співчуття жертвам нападу екстремістського угруповання «Хамас» на Ізраїль, а також підтримку країні від імені народу України.

«Вона зазначила, що станом на 17 жовтня підтверджено загибель 13 громадян України (ідентифікація тіл триває, дані змінюються щодня), поранено хлопчика, мати якого загинула від рук терористів. Дитині надається медична та психологічна допомога», – цитує дружину президента пресслужба ОП.

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Крім того, за словами Зеленської, з Ізраїлю наразі евакуювали 436 громадян України.

Уранці 7 жовтня бойовики «Хамасу» напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази.

Раніше було відомо про 11 громадян України, загиблих внаслідок нападу екстремістського угруповання «Хамас» на Ізраїль.