Евакуація українців із Сектора Гази відбуватиметься коштом держави – посол України в Єгипті

Спонсорів для оплати витрат з евакуації громадян України з Сектора Гази немає, але держава може організувати це своїм коштом. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповів посол України в Єгипті Микола Нагорний.

«Я впевнений, що єгипетська сторона не фінансуватиме чартерні рейси. Тобто це буде здійснюватися українською стороною. І я впевнений, що частина автотранспортних витрат по Єгипту буде забезпечуватися також нами. Оскільки з моменту зустрічі консула і наших співробітників з громадянами України вся відповідальність фактично лягає на нашу сторону», – сказав дипломат.

Як раніше повідомляло Радіо Свобода, евакуаційні рейси для громадян України з Ізраїлю відбуваються на платній основі. Люди, які вже евакуювалися з країни, повідомляють, що вартість одного квитка на евакуаційний рейс сягала 415 євро.