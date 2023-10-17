Евакуюватися з Сектора Гази хочуть 293 людини, серед них є двоє поранених – посол України в Єгипті

Кількість громадян України, які заявили про потребу евакуюватися із Сектора Гази через представників українських посольств в Ізраїлі і Єгипті, зросла до 293 людей, їх може стати більше. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) повідомив посол України в Єгипті Микола Нагорний.

«Станом на зараз в нас у списках числиться 293 особи. Я не виключаю, що ця кількість ще буде зростати. Тому що гуманітарна ситуація в Газі загострюється день від дня. І поки що чіткого бачення, чим ця криза і як вона завершиться, немає», – сказав він.

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За його даними, двоє чоловіків, які перебувають в списку на евакуацію і які є громадянами України, мають поранення і потребують медичної допомоги.

«Одна людина поранена, отримала легкі поранені, одна людина отримала досить важкі поранення, перебуває в реанімації. З єгипетською стороною в тому числі ми опрацювали питання про направлення швидкої допомоги за необхідності, якщо буде така можливість для евакуації пораненого громадянина України», – додав він.

Уранці 7 жовтня бойовики «Хамасу» напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що у Секторі Гази заблоковані майже 260 українських громадян. З Ізраїлю вже відправилися три евакуаційні рейси з українцями на борту.

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Відомо про загибель 13 громадян України. За останніми даними, з Ізраїлю наразі евакуювали 436 громадян України.