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У Міноборони повідомили, які модифікації танків Leopard прийняті на озброєння в Україні

Одна з моделей танків Leopard (фото ілюстративне)

Міністерство оборони повідомило, що на озброєння в Україні прийняті три модифікації західних танків Leopard.

«Міноборони прийняло на озброєння для ЗСУ чергові зразки бронетехніки – танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 та Leopard 1А5. Відповідні накази підписав Міністр оборони України Рустем Умєров. Ці танки Україна отримала від західних партнерів, і вони ефективно зарекомендували себе в боях. Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю», – йдеться у повідомленні Міноборони..

Танки Leopard модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій, знищення вогневих точок, техніки та живої, швидкої організації оборонних рубежів.

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