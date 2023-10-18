У Міноборони повідомили, які модифікації танків Leopard прийняті на озброєння в Україні

Міністерство оборони повідомило, що на озброєння в Україні прийняті три модифікації західних танків Leopard.



«Міноборони прийняло на озброєння для ЗСУ чергові зразки бронетехніки – танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 та Leopard 1А5. Відповідні накази підписав Міністр оборони України Рустем Умєров. Ці танки Україна отримала від західних партнерів, і вони ефективно зарекомендували себе в боях. Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю», – йдеться у повідомленні Міноборони..

Танки Leopard модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій, знищення вогневих точок, техніки та живої, швидкої організації оборонних рубежів.