Литва ремонтуватиме танки Leopard, пошкоджені під час боїв в Україні

Литовська армія допомагатиме Україні у відновленні пошкоджених танків – про це повідомили 17 жовтня Міністерство оборони та збройні сили країни.

«Армія Литви, разом із німецькою оборонною індустрією в Литві, почала ремонтувати німецькі танки, привезені після боїв в Україні. Танки будуть повернуті на поле бою, щойно їхня технічна спроможність буде відновлена», – заявили в Міноборони.

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Литовські збройні сили раніше заявили, що співпраця з Німеччиною «йде в багатьох напрямках»:

«Цього разу ми підтримаємо Україну разом з німецьким ОПК, відновлюючи технічні характеристики танків Leopard, які згодом повернуться на поле бою, захищаючи свободу України».

На початку жовтня Польща передала Україні партію відремонтованих танків Leopard 2.

У січні Вашингтон погодився надати Україні 31 танк Abrams. Це стало несподіванкою, оскільки цьому передували заяви про «надто велику складність» і «труднощі технічного обслуговування» танків при їх застосуванні безпосередньо на полі бою. Після цього уряд Німеччини, яка тривалий час вагалася, погодився укласти альянс щодо постачання Україні танків Leopard 2. Ці танки вже прибули в Україну.